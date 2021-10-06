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MasterChef Hasan Biltekin oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynamış

06.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'nin iddialı isimlerinden Hasan Biltekin'in, daha önce ATV'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde kısa bir sahnede yer aldığı ortaya çıktı.

MasterChef Hasan Biltekin oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynamış

MasterChef Türkiye'nin yetenekli yarışmacılarından Hasan Biltekin'in, yıllar önce ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi'de figüran olarak oynadığı duyan şaşıp kalıyor. İşte Hasan Biltekin'in Aşk ve Mavi'deki görüntüsü:

MasterChef Hasan oyuncu çıktı! Dizide oynamış

KIZ ARKADAŞINA DESTEK OLDU

Hasan Biltekin, geçtiğimiz haftalarda MasterChef yarışmasına katılamamış, seyirci Hasan Biltekin'in yeni bölümde neden olmadığını merak etmişti. Hasan Biltekin, sevgilisinin annesinin vefat ettiğini, kız arkadaşını yalnız bırakmamak için gelemediğini belirtmişti.

MasterChef Hasan Biltekin oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynamış

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, yalnızca yetenekleriyle değil, yakışıklılığıyla da ilgi görüyor. 27 yaşındaki Hasan Biltekin, 184 cm boyunda ve 78 kilogramdır. Yemek sektöründe lise yıllarından beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. Genç yarışmacı, Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapıyor.

MasterChef Hasan oyuncu çıktı! Dizide oynamış

Birçok madalya ve kupası bulunan Biltekin, MasterChef Türkiye'ye geçen sene de katılmış, ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle MasterChef macerasını sonlandırmak zorunda kalmıştı.

MasterChef Hasan oyuncu çıktı! Dizide oynamış

Hasan Biltekin'in Instagram'da şimdiden 120 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

MasterChef Hasan oyuncu çıktı! Dizide oynamış

MasterChef Hasan oyuncu çıktı! Dizide oynamış

MasterChef Hasan oyuncu çıktı! Dizide oynamış


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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