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MasterChef Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa köfte malzemeleri neler?

30.07.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, Hasanpaşa köfte hazırlamalarını istedi. Bununla birlikte Hasanpaşa köfte tarifi araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa köfte malzemeleri neler? İşte detaylar...

MasterChef Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa köfte malzemeleri neler?

MasterChef programının ardından Hasanpaşa köftenin yapılışı araştırılmaya başlandı. Leziz bir tat elde etmek için köfte harcının iyice yoğurulması ve malzemelerin birbiriyle harmanlanması gerekiyor. Peki MasterChef Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa köfte malzemeleri neler? İşte detaylar...

HASANPAŞA KÖFTE MALZEMELERİ

Köfteler için:

500 gram dana kıyma
4 dilim rendelenmiş bayat ekmek içi
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz

İçi için:

4 adet orta boy patates
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sıvıyağ

Üzeri için:

3-4 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pulbiber

HASANPAŞA KÖFTE YAPILIŞI

Bütün malzemeyi derin bir kapta karıştırın ve köfte harcını hazırlayın. Harçtan avucunuzu dolduracak kadar parçalar koparın ve ortası boş kaseler hazırlayarak fırın tepsisine dizin.

Öte yandan patatesleri haşlayıp rendeleyin. Üzerine süt, sıvıyağ ve tuzu ilave edip karıştırarak püre hazırlayın. Püreyi bir sıkma torbası yardımı ile hazırladığınız köftelerin ortalarına sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana dek pişirin. Fırından çıkarınca her köftenin üzerine fındık büyüklüğünde tereyağı koyup pulbiber serpin ve servis yapın. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef köfte
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