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    4. Masterchef Hüseyin Kankaya kimdir?

    Masterchef Hüseyin Kankaya kimdir?

    20.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan, hazırladığı ilginç ve birbirinden lezzetli tabaklar ile adından sıklıkla bahsettiren, herkesin merak ettiği ve MasterChef yarışmacılarının hazırlarken epey zorlandığı meşhur 'Deniz Ürünleri Taco'nun yaratıcısı kimdir?

    Masterchef Hüseyin Kankaya kimdir?

    Hüseyin Kankaya, İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk babası olan ve 7 yaşından bugüne Istanbul Silivri Selimpaşa'da kendine özgü mutfağında ve aile restaurantında yetişmiş 1978' den bugüne Deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan Sofram Balık Restaurant'ın ikinci kuşak işletmeciliğini, kardeşi Kaan Kankaya ile birlikte yapmaktadır.

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    “Yemek Bir Ödül Olmalıdır” sloganı ile yola çıkan Hüseyin Kankaya, uzun yıllar Türkiye ve ülke dışından birçok önemli simayı işletmesinde ağırlamıştır.

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    Kendine özgü mutfağında sunduğu 1750 çeşit birbirinden ilginç lezzetler arasında,

    -Havyar Tarama,
    -Üç balıktan hazırlanmış 50 yıllık kemik suyu çorbası,
    -Deniz Mahsulleri Carpaccio,

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    -Aside & Ceviche,
    -İtalyan Soslu Lipsoz,
    -Deniz Ürünleri Taco,

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    -Minekop Pane,
    -Kalkan balığı ciğerinden Pate ile birlikte bir İspanyol Bruschetta,
    -Sarıkanat Lokum
    -Türkiye nin en iddialı Lakerdası

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    -Lagos Kebap
    -Kurutulmuş Orkinos
    -Deniz Mahsulleri Turşusu
    -Kırlangıç Çöp Şiş
    ve daha birçok inovatif lezzetler ile misafirlerini ağırlamaktadır.

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    Sofram Balık Restaurant instagram sayfasına ulaşmak için

    https://www.instagram.com/soframbalik/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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