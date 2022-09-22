MasterChef içli köfte nasıl yapılır? Efsane lezzet Diyarbakır içli köfte tarifi!

MasterChef Türkiye yemek yarışması programı izleyicilerin yemek tarifi merakını uyandırıyor. Her gün bir çok yöreden farklı tarif isimleri duyduğumuz MasterChef, her hafta farklı bir ilde çekim yaparak o ilin lezzetlerini tanımamızı sağlıyor. Son olarak Diyarbakır'da çekilen MasterChef'te içli köfte tarifi yapıldı. Efsaneleşmiş lezzetlerden olan içli köfte, hem kızartılmış hem de haşlanmış haliyle tüketilebiliyor. Peki, içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi malzemeleri ve yapılışı haberimizde...
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