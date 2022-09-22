MasterChef içli köfte nasıl yapılır? Efsane lezzet Diyarbakır içli köfte tarifi!

MasterChef Türkiye yemek yarışması programı izleyicilerin yemek tarifi merakını uyandırıyor. Her gün bir çok yöreden farklı tarif isimleri duyduğumuz MasterChef, her hafta farklı bir ilde çekim yaparak o ilin lezzetlerini tanımamızı sağlıyor. Son olarak Diyarbakır'da çekilen MasterChef'te içli köfte tarifi yapıldı. Efsaneleşmiş lezzetlerden olan içli köfte, hem kızartılmış hem de haşlanmış haliyle tüketilebiliyor. Peki, içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

MALZEMELER İçli köfte hamuru için:

2 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

3 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Pul biber

Karabiber

Tuz

İçli köfte iç harcı için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

250 gram kıyma

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 tutam maydanoz

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

TARİF 1. Adım İç harcı için bir tavaya sıvı yağ alarak küçük küçük doğradığımız soğanları kavuralım. 2. Adım Kıymayı ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım. 3. Adım Baharatları ve biber salçasını ilave edelim. 2-3 dakika daha pişirelim. 4. Adım Oocağı kapatalım, ceviz ve maydanozu ilave ederek karıştıralım. 5. Adım İç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakalım. 6. Adım İçli köfte hamuru için derince bir kaba bulgur ve irmiği alalım. 7. Adım Üzerine kaynar suyu dökerek üzerini streç film ile kapalım. Bulgurlar şişene kadar 10 dakika bekleyelim. 8. Adım Bulgurlara un, yumurta, biber salçası ve baharatları ekleyerek güzelce yoğuralım. Yoğurma aşamasında hamurun elinize yapışmaması açısından yanınızda su bulundurabilirsiniz. 9. Adım Tezgaha yaklaşık 20 cm uzunluğunda streç filmi açalım. 10. Adım Üzerine mandalina boyutunda köfte hamurundan yerleştirerek tekrar streç film ile üzerini kapatalım. Merdane yardımı ile hamurumuzu ince bir şekilde açalım. Açtığımız hamurun üzerindeki streç filmi alarak, yuvarlak bir kase ile daire şeklinde keselim. 11. Adım Hamurumuzun ortasına bol olacak şekilde iç harcımızdan koyalım ve her iki yanından streç filmi kapatalım. 12. Adım İçli köftemizi D şeklinde uç kısımlarından birbirine yapıştıralım. 13. Adım Bütün köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra kızdırdığımız bol yağda kızartalım. 14. Adım Tüm köfteleri kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapalım.

AFİYET OLSUN!

