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MasterChef içli köfte nasıl yapılır? Efsane lezzet Diyarbakır içli köfte tarifi!

22.09.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef içli köfte tarifi 22 Eylül Perşembe akşamı MasterChef izleyen seyirciler tarafından sıklıkla sorgulanacak. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Diyarbakır lezzetleri konsepti odağında 5 farklı tarif yapmalarını istedi. Bunlardan biri olan Diyarbakır içli köfte tarifi merak edildi. İçli köfte pek çok kişi tarafından sevilen bir tarif. Peki, MasterChef içli köfte nasıl yapılır? Efsane lezzet Diyarbakır içli köfte tarifi!

MasterChef içli köfte nasıl yapılır? Efsane lezzet Diyarbakır içli köfte tarifi!
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Adet 115kal

MasterChef Türkiye yemek yarışması programı izleyicilerin yemek tarifi merakını uyandırıyor. Her gün bir çok yöreden farklı tarif isimleri duyduğumuz MasterChef, her hafta farklı bir ilde çekim yaparak o ilin lezzetlerini tanımamızı sağlıyor. Son olarak Diyarbakır'da çekilen MasterChef'te içli köfte tarifi yapıldı. Efsaneleşmiş lezzetlerden olan içli köfte, hem kızartılmış hem de haşlanmış haliyle tüketilebiliyor. Peki, içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

İÇLİ KÖFTE2

MALZEMELER

  • İçli köfte hamuru için:
  • 2 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 çay bardağı irmik
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • İçli köfte iç harcı için:
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet kuru soğan
  • 250 gram kıyma
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
  • 1 tutam maydanoz
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz
  • Kızartmak için:
  • Sıvı yağ

TARİF

1. Adım

İç harcı için bir tavaya sıvı yağ alarak küçük küçük doğradığımız soğanları kavuralım.

2. Adım

Kıymayı ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım.

3. Adım

Baharatları ve biber salçasını ilave edelim. 2-3 dakika daha pişirelim.

4. Adım

Oocağı kapatalım, ceviz ve maydanozu ilave ederek karıştıralım.

5. Adım

İç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakalım.

6. Adım

İçli köfte hamuru için derince bir kaba bulgur ve irmiği alalım.

7. Adım

Üzerine kaynar suyu dökerek üzerini streç film ile kapalım. Bulgurlar şişene kadar 10 dakika bekleyelim.

8. Adım

Bulgurlara un, yumurta, biber salçası ve baharatları ekleyerek güzelce yoğuralım. Yoğurma aşamasında hamurun elinize yapışmaması açısından yanınızda su bulundurabilirsiniz.

9. Adım

Tezgaha yaklaşık 20 cm uzunluğunda streç filmi açalım.

10. Adım

Üzerine mandalina boyutunda köfte hamurundan yerleştirerek tekrar streç film ile üzerini kapatalım. Merdane yardımı ile hamurumuzu ince bir şekilde açalım. Açtığımız hamurun üzerindeki streç filmi alarak, yuvarlak bir kase ile daire şeklinde keselim.

11. Adım

Hamurumuzun ortasına bol olacak şekilde iç harcımızdan koyalım ve her iki yanından streç filmi kapatalım.

12. Adım

İçli köftemizi D şeklinde uç kısımlarından birbirine yapıştıralım.

13. Adım

Bütün köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra kızdırdığımız bol yağda kızartalım.

14. Adım

Tüm köfteleri kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapalım.

AFİYET OLSUN!

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Diyarbakır Masterchef içli köfte tarifi yemek tarifi
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