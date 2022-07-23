YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef İçli Köfte tarifi nasıl yapılır? İster haşla ister kızart vazgeçilmez lezzet İçli Köfte tarifi!

MasterChef İçli Köfte tarifi nasıl yapılır? İster haşla ister kızart vazgeçilmez lezzet İçli Köfte tarifi!

23.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçli Köfte; Antep, Adana, Malatya ve Maraş yörelerinin özellikle aşina olduğu bir lezzet. İçli köfte tadıyla, baharatıyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. Yemek severlerin sıkı takip ettiği yarışma MasterChef'te İçli Köfte tarifi yapılması istendi. Bu muhteşem lezzetli içli köfteyi denemek isteyenler tarifini merak ediyor. Peki içli köfte nasıl yapılır? Hem haşlanarak hem de kızartılarak tüketilebilen içli köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

MasterChef İçli Köfte tarifi nasıl yapılır? İster haşla ister kızart vazgeçilmez lezzet İçli Köfte tarifi!

Masterchef yarışmasında düelloların yaşanması izleyicilerin yemek tarifi merakını arttırıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan içli köfte yapılması istendi.
İçli köftenin yapılışı ve içinde yer alan malzemeler izleyicilerin merak ettiği konular arasına girdi. İzleyiciler tarafından içli köftenin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Haberimizin devamında içli köfte tarifini ve malzemelerini bulabilirsiniz.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ MALZEMELER

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağından biraz az un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ
300 gr kıyma
3 orta boy soğan
Yarım tatlı kaşığı salça
Yarım demek maydanoz
1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)
Tuz
Pul biber
Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanlara kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur. Daha sonra salça eklenir 3 dakika daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır. Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dakika boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir 5 dakika daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Bu ölçüden ortalama 18 adet çıkıyor. Yenilecek kısmı kızartılabilir, kalanı saklama kabı içerisinde derin dondurucuda saklanabilir.

Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşure tarifi nasıl yapılır? Damaklarda efsane bir tat bırakan aşure tarifi yapımı Aşure tarifi nasıl yapılır? Damaklarda efsane bir tat bırakan aşure tarifi yapımı
En sağlıklısı evde yapmak! Nefis ev dondurması tarifiEn sağlıklısı evde yapmak! Nefis ev dondurması tarifi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
içli köfte tarifi Masterchef içli köfte içli köfte nasıl yapılır içli köfte nasıl kızartılır içli köfte nasıl pişirilir içli köfte kaç dakika kızartılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle ayna karşısında poz verdi

Süper minisiyle ayna karşısında poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Gözlerden uzak yaşıyor! Çiftliğinin önünde kameraları görünce sinirlendi

Gözlerden uzak yaşıyor! Çiftliğinin önünde kameraları görünce sinirlendi

Bikinisi küçük geldi! Sık sık kapatmaya çalıştı

Bikinisi küçük geldi! Sık sık kapatmaya çalıştı

Teknede dudak dudağa... Sosyal medyayı salladı

Teknede dudak dudağa... Sosyal medyayı salladı

MasterChef İrmik Helvası tarifi nasıl yapılır?

MasterChef İrmik Helvası tarifi nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.