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MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin makyajı olay oldu! 'Bu kötülüğü insan neden yapar?'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.10.2024 16:16
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MasterChef'in eski önemli yarışmacılarından biri olan Esra Tokelli, yemeklerinin yanı sıra tarzıyla da zaman zaman gündem oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan yarışmacı, yayınladığı yemek videosundaki makyajı nedeniyle gündem oldu. Takipçileri Esra Tokelli'nin makyajına yorum yağdırdı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin makyajı olay oldu! 'Bu kötülüğü insan neden yapar?'

MasterChef All Star 2020-2021 sezonunda büyük başarılara imza atan Esra Tokelli, All Star kadrosuna girerek de adını yarışmanın tarihine yazdırmıştı. Yarışma sırasında Esra, lezzetli tabaklarının yanı sıra başörtüsü ve yaptığı makyajla gündeme gelmişti.

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Seda Sayan'ın sunduğu dönemde Yemekteyiz'e katılıp birinci olan Esra Tokelli, yarışmanın ardından sosyal medya hesabında aktif olarak yemek videoları da paylaşıyor. Zaman zaman tarzıyla konuşulan fenomen isim şimdi yine makyajıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

TAKİPÇİLERİ MAKYAJINI ABARTI BULDU!

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yağlama yapıldığını gören Esra Tokelli, takipçilerine yemeğin tarifini anlattığı bir video yayınladı. Videoda eski yarışmacının yaptığı makyaj abartı bulundu. Takma kirpiklerinin uzunluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

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KİMSE BEĞENMEDİ!

Videoyu gören birçok takipçi ise yorum yağdırdı. Yemeğe odaklanamadıklarını söyleyen kullanıcılardan gelen eleştiriler...

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