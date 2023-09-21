MasterChef'in sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! O görüntüleri yeniden gündem oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Her bölümü ayrı olay olan programın yarışmacıları sürekli konuşulurken şimdi de yarışmanın sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyanın gündemine oturdu. Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.

Sert tavırları ve dobra konuşmaları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne katılmış.

Yemekteyiz programının 'Şefler yarışıyor' formatına yarışmacı olarak katılan Yalçınkaya'nın yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.

Hayranları Yalçınkaya'ya 'Şefim o zaman da çok sempatikmişsiniz', 'Ne kadar değişmiş', 'Görünce çok şaşırdım' gibi yorumlarda bulundular.

Mehmet Yalçınkaya 21 Ocak 1974'te Bolu'nun Yenigüney köyünde doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı.

2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu.

2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır. Ayrıca Exxen'de yayınlanmış olan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.

