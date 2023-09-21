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MasterChef'in sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! O görüntüleri yeniden gündem oldu

21.09.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışma programında yaşanan olaylar sosyal medyanın gündemini belirliyor. Yarışmacılar arasındaki tartışmalar çok konuşulurken bu defa programın sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önceki görüntüleri yeniden gündem oldu. Mehmet Şef'in Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Her bölümü ayrı olay olan programın yarışmacıları sürekli konuşulurken şimdi de yarışmanın sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyanın gündemine oturdu. Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.

Mehmet Yalçınkaya 1

Sert tavırları ve dobra konuşmaları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne katılmış.

Mehmet Yalçınkaya 2

Yemekteyiz programının 'Şefler yarışıyor' formatına yarışmacı olarak katılan Yalçınkaya'nın yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.

Mehmet Yalçınkaya 3

Hayranları Yalçınkaya'ya 'Şefim o zaman da çok sempatikmişsiniz', 'Ne kadar değişmiş', 'Görünce çok şaşırdım' gibi yorumlarda bulundular.

Mehmet Yalçınkaya 4

Mehmet Yalçınkaya 21 Ocak 1974'te Bolu'nun Yenigüney köyünde doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı.

Mehmet Yalçınkaya 5

2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Mehmet Yalçınkaya 6

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Mehmet Yalçınkaya 7

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya 8

2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya 9

2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır. Ayrıca Exxen'de yayınlanmış olan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.

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