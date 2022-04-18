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MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna'nın sevgilisiyle pozları olay oldu! Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

18.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğçe Demirbilek'ten kısa süre önce boşanan MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Danilo Zanna sevgilisiyle yeni yaşını kutladı ve sarmaş dolaş pozlar vermeyi de ihmal etmedi. İşte Danilo Zanna'nın yeni aşkı...

MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna'nın sevgilisiyle pozları olay oldu! Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna yaş gününü kutladı. Danilo şefin doğum gününde yeni aşkı da ortaya çıktı. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Snob Magazin'in haberine göre, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya.

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

İtalyan şef Danilo Zanna’nın bu pozlarını görenler, "Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Danilo Zanna'nın, aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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TEK CELSEDE BOŞANDI

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evliliklerinde fikir ayrılıklarına düştüklerini açıklayan çift boşanacaklarını duyurmuştu. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan ve haklarında ihanet iddiaları da ortaya atılan çift tek celsede boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
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