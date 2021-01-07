MasterChef Junior Türkiye programının yeni bölümünden sonra sosyal medyada mizah kazanı kaynadı

MasterChef Türkiye yarışması geçtiğimiz haftalarda final yaptı. 6 ay süren macerayı Serhat Doğramacı şampiyon olarak tamamladı. Finalin ardından MasterChef ekibi bir kez daha seyircisine merhaba dedi. 1 Ocak 2021 tarihinde yeni bölümleriyle izleyicisinin görücüsüne çıkan MasterChef Junior yarışması sosyal medyanın gündemine geldi. Ata sporumuz olan yorumlardan MasterChef Junior programı da nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen MasterChef Junior yorumları...

MASTERCHEF JUNIOR TÜRKİYE 1. SEZON 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

MasterChef Junior Türkiye yarışmasının ilk bölümünde jüri üyeleri yarışmacılarından 2 adet krep yapmasını istedi.Diğer yarışmacılardan daha başarısız yemek yaparak son 7’ye kalan isimler ise bu sefer de menemen tarifiyle seyircisinin yüzünü gülümsetti. Miniklerin kıyasıya mücadelesine sahne olan programda jüri üyeleri eleme olmayacağını duyurdu. Son 2’ye kalarak yarışmaya veda edenler stüdyoda kalmaya devam edecek.



