MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın hikayesi yürek burktu! Akrabaları bu yüzden 'evlenmezsin' bile demiş... Parmaklarını nasıl kaybettiğini anlattı

MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek için hazırlıklar sürüyor. Her gün birçok yarışmacı ana kadrodaki yerini alabilmek için mücadele ediyor.

MasterChef Türkiye’nin son bölümüne Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğunu anlattığı anlar damga vurdu. Şeflerin karşısına çıkan bir yarışmacı, bir uzvunu traktör pervanesine kaptırdığını, bu yüzden lanetlenmiş gibi hissettiğini ve hep saklandığını söyledi.

PARMAKLARINI KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDIĞI SÖYLENİYORDU

Bunun üzerine Şef Mehmet Yalçınkaya kendi hikayesini anlatmaya başladı. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı öne sürülen Yalçınkaya, "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmesi benim elim. Benzer hikayelerimiz var aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken…” diye konuştu.

HİKAYESİ BAMBAŞKA ÇIKTI

Sözlerine Türkiye’de gerçeğin bilinmediğini, herkesin kıyma makinesine kaptırdığını sandığını söyleyen Mehmet Yalçınkaya, bu durumun gerçek olmadığını dile getirdi. Küçük yaşlarda sokakta 2 arkadaşlarıyla oyun oynarken yaşadığı kaza sonrasında el parmaklarını kaybettiğini belirten Mehmet Yalçınkaya, açıklamalarıyla herkesi duygulandırdı.

Sol elinin üç parmağını kaybeden Mehmet Şef, açıklamalarıyla yarışmacıya destek oldu. Yalçınkaya; “11 yaşından itibaren bulaşıkhanede başladım. Hiç kimse aşçı olamaz dedi. Bıçağı tutamaz. Tabağı tutamaz dedi. Böyle acımasızlıklar var. Sen hırslanıyorsun ve daha çok yapmaya çalışıyorsun. Bu çocuktan aşçı olmaz dendi." diyerek konuştu.

Yalçınkaya, 'hatta çok yakın akrabalarımızdan bir tanesi benim evlenemeyeceğimi bana kız verilmeyeceğini dahi söyledi' dedi.





