MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı isyan ettiren olay: Hepsini ifşa edeceğim

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı isyan ettiren olay: Hepsini ifşa edeceğim

04.08.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmanın jüri üyesi, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, kendi adını kullanarak müşterileri kandırmaya çalışan restoranlarını ifşa edeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Takipçilerinden söz konusu mekanların isimleri isteyen Yalçınkaya, "Hepsini ifşa edeceğim, günah" dedi.

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya, bazı restoranların kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrendi.

"EMEK HIRSIZLIĞINA KARŞIYIZ"

Şef Yalçınkaya sosyal medya hesabından paylaştığı videoda isyan etti. Bir video yayınlayarak birçok mekanın ismini kullandığını hatta "Mehmet Şef şu an burada değil" diyerek yalan söylendiğini belirten Yalçınkaya, "Emek hırsızlığına karşıyız." ifadelerini kullandı.

277946637_3152643908330493_6436650335433252825_n(1)

"İFŞA EDECEĞİM"

Yalçınkaya, ''Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" dedi.

my21

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı
"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında komşu, sekreter..."Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında komşu, sekreter..."
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine indirim geliyor

Türkiye'nin konuştuğu yayınevinden iddialara dikkat çeken yanıt!

Türkiye'nin konuştuğu yayınevinden iddialara dikkat çeken yanıt!

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Saatlerdir sürüyor! Tüyler ürperten görüntüler...

Saatlerdir sürüyor! Tüyler ürperten görüntüler...

Yer: Antalya! Kimseye aldırmadılar, yarı çıplak...

Yer: Antalya! Kimseye aldırmadılar, yarı çıplak...

YAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilk

YAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.