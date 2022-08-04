MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı isyan ettiren olay: Hepsini ifşa edeceğim

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya, bazı restoranların kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrendi.

"EMEK HIRSIZLIĞINA KARŞIYIZ"

Şef Yalçınkaya sosyal medya hesabından paylaştığı videoda isyan etti. Bir video yayınlayarak birçok mekanın ismini kullandığını hatta "Mehmet Şef şu an burada değil" diyerek yalan söylendiğini belirten Yalçınkaya, "Emek hırsızlığına karşıyız." ifadelerini kullandı.

"İFŞA EDECEĞİM"

Yalçınkaya, ''Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" dedi.





