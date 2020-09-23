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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu babasını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

Masterchef’in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun acı kaybı. Somer Şef sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üvey babasını kaybettiğini açıkladı.

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu babasını kaybetti

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo ve Mehmet Şef'in ardından Somer Sivrioğlu da baba acısıyla sarsıldı.

Somer Şef, üvey babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Sivrioğlu paylaşımında, "Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağ olsun.Bilen bilir; hikâyeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun" dedi.

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