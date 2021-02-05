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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı

05.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, dün akşam bir kadınla otelden çıkarken görüntülendi. Evli olan Sivrioğlu, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen konuşmazken kadın arkadaşı "Birlikte değiliz" diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.

TV8 ekranlarında yayınlandığı dönemde adından sıklıkla söz ettiren MasterChef Türkiye'nin evli olan jüri üyesi Somer Sivrioğlu, dün gece yarısı bir kadınla Bebek'teki otelden çıkarken yakalandı. Evli olan Sivrioğlu, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen konuşmazken kadın arkadaşı "Birlikte değiliz" diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.

Söylemezsem Olmaz programının kameralarına yakalanan ünlü şef, muhabirlerle sohbet etmeye başlarken kadın arkadaşı da hızlı adımlarla uzaklaştı. Muhabirin 'Otelden bir kadınla çıktınız' demesi üzerine olayı şakaya vuran Sivrioğlu, yanındaki erkek arkadaşını göstererek "Ne kadın arkadaşı" dedi.

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"BİRLİKTE DEĞİLİZ"

Evinin yakınındaki otelde görüntülenen şef, bir işi olduğu için otele geldiğini belirtti. Somer Sivrioğlu'nun yanından hızla uzaklaşan genç kadın ise "Birlikte değiliz" diyerek koşar adım yürüdü.

Ünlü şefin eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddiasıyla boşanma davası devam ediyor.

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