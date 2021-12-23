MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün, eşi Aslı Sivrioğlu ile anlaşmalı olarak boşanan Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu ile pozunu paylaştı. Sivrioğlu'nun kızıyla olan benzerliği dikkat çekti.

Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu, 2018 yılından beri jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Ünlü şefin, TV8 editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberleri doğrulayarak boşanma davası açtığını belirtmişti.

Pandemi koşulları nedeniyle ertelenen dava, dün gerçekleşti ve ünlü çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Çocukların velayeti, Sidney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi.



