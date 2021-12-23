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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

23.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile anlaşmalı olarak boşanan MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu ile pozunu paylaştı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün, eşi Aslı Sivrioğlu ile anlaşmalı olarak boşanan Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu ile pozunu paylaştı. Sivrioğlu'nun kızıyla olan benzerliği dikkat çekti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu, 2018 yılından beri jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Ünlü şefin, TV8 editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberleri doğrulayarak boşanma davası açtığını belirtmişti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Pandemi koşulları nedeniyle ertelenen dava, dün gerçekleşti ve ünlü çift, anlaşmalı olarak boşandı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Çocukların velayeti, Sidney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla pozunu paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı


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Masterchef
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