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  4. MasterChef jürisine 'sen' dedi! Mehmet Yalçınkaya'dan uyarı geldi: "Dediklerimizi dinlemezsen..."

MasterChef jürisine 'sen' dedi! Mehmet Yalçınkaya'dan uyarı geldi: "Dediklerimizi dinlemezsen..."

05.07.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un ardından TV8 ekranlarında yerini alan MasterChef'te, ana kadro için yarışmacı seçimleri devam ediyor. Ana kadroya girmek için MasterChef'e katılan adaylardan biri de Hasan Berk Yıldırım oldu. Hasan Berk Yıldırım jürilere 'sen' diye hitap edince ortalık karıştı.

MasterChef jürisine 'sen' dedi! Mehmet Yalçınkaya'dan uyarı geldi: "Dediklerimizi dinlemezsen..."

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef programı TV8 ekranlarında tam gaz devam ediyor. İddialı yapımda 19 yaşındaki yarışmacı Hasan Berk Yıldırım'ın jürilerle diyaloğu gündem oldu. Jürilere 'sen' diye hitap eden yarışmacıya Mehmet Şef'ten yanıt geldi.

MasterChef jürisine 'sen' dedi! Mehmet Yalçınkaya'dan uyarı geldi:

"SEN DOĞRU YERE GELDİĞİNDEN EMİN MİSİN?"

Hasan Berk Yıldırım jürilere egzotik meyveli ballı bonfile hazırlayacağını belirterek yemeğini yapmaya başladı. Bu esnada jürilerle konuşan Yıldırım, 'sen' diye hitap edince Mehmet Yalçınkaya, "Büyüklere size denir" dedi. Ardından sözlerine, "Buraya bir yarışma programına geldin farkında mısın?" diye ekleme yaptı.

MasterChef jürisine 'sen' dedi! Mehmet Yalçınkaya'dan uyarı geldi:

Tadımdan sonra Mehmet Şef yarışmacıya MasterChef'in logosunu göstererek, "Sen doğru yere geldiğinden emin misin? Bizim dediklerimizi dinlemezsen başka bir yere gidecek iş. Sen Türkiye'nin en büyük gastronomi platformuna geliyorsun. Diyoruz ki bir kere buraya geldiysen, yemek yapacaksan, kendinden büyük insanlara 'siz' demeyi bileceksin. Bizde usta-çırak ilişkisi vardır." dedi. Yıldırım, "Şefim onu saygısızlık olarak anlamayın, ben kendimden küçüklere bile abi diyorum yani..." deyince Mehmet Şef, "Burası ciddi bir yemek programı Evet, tadında espiriye varız... Bu tür hareketler bize gelecek şeyler değil." dedi.

Yıldırım, jürilerin üç hayır oyuyla MasterChef hayallerine veda etti.


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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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