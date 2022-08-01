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MasterChef kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Ege'nin sevilen lezzeti kabak çiçeğinin en pratik ve lezzetli tarifi ve malzemeleri!

01.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çiçeği dolması tarifi, Ege ve Akdeniz'in pek çok köşesinde sabahın erken saatlerinde güneş yükselmeden toplanan kabak çiçeklerinden elde edilen bir lezzettir. Zeytinyağlılar arasında sevilen bu lezzet masterChefin yeni bölümünde 2022'nin ilk yarışmacısı belli olacak. Yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapılması istendi. Peki kabak çiçeği dolması tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte kabak çiçeği dolması tarifi yapılışı ve malzemeleri...

MasterChef kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Ege'nin sevilen lezzeti kabak çiçeğinin en pratik ve lezzetli tarifi ve malzemeleri!

Kabak çiçeği dolması tarifi ve malzeme listesi merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışmacısı masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapılması istendi. Kabak çiçeği dolması tarifini merak edenler en lezzetli ve pratik tarifini arıyor. İşte kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri...

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KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELER

20-25 tane kabak çiçeği
1 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
1 adet domates
nane, maydanoz
karabiber, tuz, zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI YAPILIŞI

Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri kopartın.
Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile çıkartın.
Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun, üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin.
Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edin.
Bir iki karıştırıp yeşillikleri, karabiberi yarım su bardağı su ve tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.
Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyun.
Çiçeğin üst kısmını katlayıp, katladığınız yer altta kalacak şekilde tencereye sıralayın.
Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin, tuzunu ve suyunu koyup pişirin.
Afiyet olsun.

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Anahtar Kelimeler:
kabak çiçeği dolması
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