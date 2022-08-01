MasterChef kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Ege'nin sevilen lezzeti kabak çiçeğinin en pratik ve lezzetli tarifi ve malzemeleri!

Kabak çiçeği dolması tarifi ve malzeme listesi merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışmacısı masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapılması istendi. Kabak çiçeği dolması tarifini merak edenler en lezzetli ve pratik tarifini arıyor. İşte kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELER

20-25 tane kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet domates

nane, maydanoz

karabiber, tuz, zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI YAPILIŞI

Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri kopartın.

Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile çıkartın.

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun, üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin.

Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edin.

Bir iki karıştırıp yeşillikleri, karabiberi yarım su bardağı su ve tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.

Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyun.

Çiçeğin üst kısmını katlayıp, katladığınız yer altta kalacak şekilde tencereye sıralayın.

Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin, tuzunu ve suyunu koyup pişirin.

Afiyet olsun.



