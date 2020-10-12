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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

12.10.2020 23:34 | Son Güncelleme:
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

12 Ekim 2020 Pazartesi akşamı ekranlara gelen MasterChef kaptanlık oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi. Oyunun ardından mavi takım ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. MasterChef kaptanlık oyunu kazananı olan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını belirledi. Her iki kaptan tarafından mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları seçildi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MasterChef Türkiye programının haftanın ilk bölümünde tüm yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak adına şeflerin verdiği tavuk ile özgün ve lezzetli bir yemek ortaya koymak için mücadele etti. 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı da belli oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen yarışmacı kırmızı takımın da kaptanını belirledi. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde kalan yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için büyük bir mücadele ortaya koydu. Şefler, yarışmacılardan ana kahramanı tavuk olan bir tabak hazırlamalarını istedi. Oldukça başarılı tabaklar ortaya koymak için önemli bir performans sergileyen yarışmacılar, şeflerin karşısına tek tek yemeklerini çıkardı. MasterChef'te yaptığı ve çok beğenilen yemekle mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı belli oldu. Bu haftanın MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve MasterChef mavi takım kaptanı Uğır oldu. Şefler Uğur'un tabağını oldukça beğendi.
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasında mavi takım kaptanı Uğur oldu. Uğur'un karşısına kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçeceği de oldukça merak edildi. Uğur ise MasterChef kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti. Takım kaptanlarının belli olmasının ardından MasterChef mavi takım kaptanı olan Uğur ile MasterChef kırmızı takım kaptanı olan Sefa'nın takımlarına hangi yarışmacıları seçecekleri merak edildi.
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Uğur'un mavi takıma seçtiği yarışmacılar da netleşti. Uğur'un yaptığı seçimler doğrultusunda haftanın MasterChef mavi takım yarışmacıları Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya ve Ebru oldu.
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Sefa'nın yaptığı seçimler doğrultusunda kırmızı takım belli oldu. Böylece oldukça iddialı olan MasterChef kırmızı takım yarışmacıları ise Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce ve Didem oldu.
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Uğur ve kırmızı takım kaptanı Sefa haftanın ilk oyununda heyecan dolu bir mücadele ile karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan istenen yemek ise lahana sarma oldu. Verilen süre içerisinde her iki yarışmacı da kusursuz bir tabak ortaya koymak için mücadele etti. Oldukça büyük bir performans ortaya koyan takım kaptanlarına takım arkadaşları da sık sık destek olmaya çalıştı. Şimdi şeflerin ortak kararıyla MasterChef kaptanlar düellosu kazananı merak ediliyor.

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