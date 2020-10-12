MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MasterChef Türkiye programının haftanın ilk bölümünde tüm yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak adına şeflerin verdiği tavuk ile özgün ve lezzetli bir yemek ortaya koymak için mücadele etti. 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı da belli oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen yarışmacı kırmızı takımın da kaptanını belirledi. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde kalan yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için büyük bir mücadele ortaya koydu. Şefler, yarışmacılardan ana kahramanı tavuk olan bir tabak hazırlamalarını istedi. Oldukça başarılı tabaklar ortaya koymak için önemli bir performans sergileyen yarışmacılar, şeflerin karşısına tek tek yemeklerini çıkardı. MasterChef'te yaptığı ve çok beğenilen yemekle mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı belli oldu. Bu haftanın MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve MasterChef mavi takım kaptanı Uğır oldu. Şefler Uğur'un tabağını oldukça beğendi.



MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasında mavi takım kaptanı Uğur oldu. Uğur'un karşısına kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçeceği de oldukça merak edildi. Uğur ise MasterChef kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti. Takım kaptanlarının belli olmasının ardından MasterChef mavi takım kaptanı olan Uğur ile MasterChef kırmızı takım kaptanı olan Sefa'nın takımlarına hangi yarışmacıları seçecekleri merak edildi.

