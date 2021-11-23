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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Islak hamburger yaparak yarıştılar! İşte 22 Kasım MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

23.11.2021 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 22 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 118. son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Yarışmacılar 'ıslak hamburger' yaparak mücadele etti. En lezzetli hamburgeri yapan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Islak hamburger yaparak yarıştılar! İşte 22 Kasım MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 14. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 22 Kasım Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında ıslak hamburgeri en iyi yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de mavi takım kaptanı, kaptanlık oyunu ile belli oldu. On bir yarışmacı, mutfağa girdi ve şeflerin istediği en iyi ıslak hamburgeri yapmaya çalıştı. Kaptanlık oyununda yarışmacılardan sekiz tane ıslak hamburger istedi. Verilen süre ise 45 dakika oldu. Sürenin sonunda şeflerin tadımı ile beş isim öne çıktı. Şefler, ekmeği ve hamburgeri ile rakiplerine göre başarılı olan Hasan, Araz, Tahsin, Dilara ve Burcu'yu öne çağırdı. Şeflerin oybirliği ile kaptanlık oyununu kazanan Dilara, mavi takım kaptanı oldu.
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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef 2021’de kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı Dilara, kırmızı takım kaptanı olarak Görkem'i seçti.

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Sonrasında iki takım kaptanı, istedikleri yarışmacıları kendi takımlarına almaya çalıştı.

İki takım kaptanı, yarışmacıları seçerek takımları oluşturdu. Bu hafta Mavi takım 6, Kırmızı takım 5 kişi olarak mücadele edecek.

Dilara'nın kaptan olduğu mavi takımda Sergen, Tahsin, Burcu, Mert ve Safanur yer aldı.

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Kırmızı takım ise kaptan Görkem'le birlikte Eren, Hasan, Araz ve Pelin'den oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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