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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 6 Aralık MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

07.12.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 6 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen 128. son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Yarışmacılar dürüm yaparak mücadele etti. En lezzetli dürümü yapan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 6 Aralık MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 16. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 6 Aralık Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında dürümü en iyi yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de mavi takım kaptanı, kaptanlık oyunu ile belli oldu. Yarışmada geriye kalan dokuz isim, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergiledi. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan dürüm yapmasını istedi. Üç adet dürüm hazırlamak için verilen süre ise 45 dakika oldu.

Yarışmacılar ise Adana, Urfa, şiş kebap gibi çeşitli dürümlerden birini seçerek en lezzetli şekilde yapmaya çalıştı. Kıyasıya mücadele sonrasında şefler, tadım yaparak kazanan ismi belirledi. Eren, Hasan ve Burcu öne çıkarılan isimler oldu. Bu isimler arasında ve gecenin en iyi dürümü yaparak kaptanlık oyununu kazanan Hasan Biltekin oldu.

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MASTERCHEF 2021'DE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MasterChef'te yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte yeni değişiklikler uygulanmaya başladı.

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MasterChef 2021'de artık elemeler üç kişiyle oynanacak. Bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyun sonrasında en az puanı alan isim, yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef 2021’de kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti. Sonrasında iki takım kaptanı, istedikleri yarışmacıları kendi takımlarına almaya çalıştı.

Hasan'ın kaptan olduğu mavi takımda Araz, Sergen, Tahsin ve Görkem yer aldı.

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Mert'in kaptan olduğu kırmızı takımın kadrosu ise Eren, Burcu ve Dilara'dan oluştu.

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