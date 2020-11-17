MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mantı yaparak yarıştılar! İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı. MasterChef'in 16 Kasım'da yayınlanan bölümündeki kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan mantı hazırlamalarını istedi.
MasterChef Türkiye'de 14. haftada şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan istenilen yemeği açıkladı. Mavi takım kaptanını belirleyecek yemek mantı oldu. Mantı için yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika olarak açıklandı.
Yarışmacılar, farklı yörelere ait mantıları yapmaya başladı. Tepsi mantı, Boşnak mantısı, Kayseri mantısı, Bolu mantısı, Samsun mantısı, İzmir mantısı, kızarmış mantı gibi farklı mantılar şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra finale kalan dört ismi çağırdı. Bu isimler Emir, Sefa, Uğur ve Barbaros oldu. Finale kalan bu yarışmacıların dördüncüsü Uğur, üçüncüsü Emir oldu. Son iki arasında ise kaptanlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu.
MasterChef'te kaptanlık oyunu sonrasında gözler mavi takım kaptanı Barbaros'a çevrildi. Kendisine bir hafta boyunca rakip olacak kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'un seçimi Serhat'tan yana oldu.
Mavi takım kaptanı Barbaros, takımına Özgül, Emir, Sefa ve Ebru'yu seçti.
Serhat'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Ayyüce, Eray ve Uğur yer aldı.
MasterChef'te kaptanlar ve takımlar belirlendikten sonra finalde kaptanlar düellosu yapıldı. Kaptanlar düellosunda yarışmacılardan istenen yemek, kuzu güveç ve pirinç pilavı oldu. Şefler, bu yemeği hazırlamaları için yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak kararlarını açıkladı. Şeflerin kararına göre, takımına büyük bir avantaj kazandıran ve kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros oldu.
Kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros, oynanacak ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde menüyü oluşturma şansına sahip oldu.
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