MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mantı yaparak yarıştılar! İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı. MasterChef'in 16 Kasım'da yayınlanan bölümündeki kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan mantı hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 14. haftada şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan istenilen yemeği açıkladı. Mavi takım kaptanını belirleyecek yemek mantı oldu. Mantı için yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika olarak açıklandı.

Yarışmacılar, farklı yörelere ait mantıları yapmaya başladı. Tepsi mantı, Boşnak mantısı, Kayseri mantısı, Bolu mantısı, Samsun mantısı, İzmir mantısı, kızarmış mantı gibi farklı mantılar şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra finale kalan dört ismi çağırdı. Bu isimler Emir, Sefa, Uğur ve Barbaros oldu. Finale kalan bu yarışmacıların dördüncüsü Uğur, üçüncüsü Emir oldu. Son iki arasında ise kaptanlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu sonrasında gözler mavi takım kaptanı Barbaros'a çevrildi. Kendisine bir hafta boyunca rakip olacak kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'un seçimi Serhat'tan yana oldu.