MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için, şeflerin istediği lahmacunları yaparak en iyi lezzeti ortaya çıkarmaya çalıştı. MasterChef'te Celal'in yarışmaya veda etmesinin ardından, yeni yarışmacı Didem Devay da yarışmaya katıldı. Kaptanlık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bu hafta mavi takım kaptanı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi.
MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan 6 adet lahmacun yapmalarını istedi. Lahmacunların yapılması için verilen süre ise 45 dakika idi. Yarışmacılar, sürenin başlaması ile kaptanlığı kazanmak için kolları sıvadı ve şeflerin istediği gibi çıtır çıtır incecik lahmacunlar yapmaya çalıştı. Dört yarışmacı zamanında yetiştiremedi. Sürenin sonunda şefler yapılan lahmacunların tadına baktı. Ve sonrasında beğendiklerini açıkladı. Günün en iyi lahmacunlarını yapan yarışmacılar; Berker, Esra, Serhat, Eray, Duygu ve Tanya oldu.
Bu yarışmacıların yaptıkları lahmacunlar şefler tarafından son bir kez daha denendi. Bu isimler arasında finale kalan isimler Berker, Esra ve Serhat oldu. Bu üçlü arasında kaptanlık oyununu kazanan Serhat, MasterChef'te mavi takım kaptanı oldu.
MasterChef 2020'de yedinci haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim Serhat oldu. Mavi takım kaptanı olan Serhat'ın bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'u seçti. Serhat'ın kaptan olduğu mavi takımda Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül ve Didem yer aldı.
Barbaros'un kaptan olduğu kırmızı takıma seçilen yarışmacılar ise Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru ve Walison oldu.
Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunda istenen yemek dalyan köfte idi ve süre ise 45 dakikaydı. Sürenin sonunda şefler hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve sonrasında kazanan kaptanı açıkladı. MasterChef'te bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros oldu. Böylece kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda avantajlı olarak oyuna başlayacak.
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