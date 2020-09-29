MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için, şeflerin istediği lahmacunları yaparak en iyi lezzeti ortaya çıkarmaya çalıştı. MasterChef'te Celal'in yarışmaya veda etmesinin ardından, yeni yarışmacı Didem Devay da yarışmaya katıldı. Kaptanlık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bu hafta mavi takım kaptanı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan 6 adet lahmacun yapmalarını istedi. Lahmacunların yapılması için verilen süre ise 45 dakika idi. Yarışmacılar, sürenin başlaması ile kaptanlığı kazanmak için kolları sıvadı ve şeflerin istediği gibi çıtır çıtır incecik lahmacunlar yapmaya çalıştı. Dört yarışmacı zamanında yetiştiremedi. Sürenin sonunda şefler yapılan lahmacunların tadına baktı. Ve sonrasında beğendiklerini açıkladı. Günün en iyi lahmacunlarını yapan yarışmacılar; Berker, Esra, Serhat, Eray, Duygu ve Tanya oldu.