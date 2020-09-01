MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 31 Ağustos Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları belli oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te yarışmacılar, kendilerine verilen ana malzeme olan dondurmadan en iyi ürünü çıkartmak için mücadele etti.

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef son bölümde verilen süre içinde dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takımın kaptanı olarak belirlendi. Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı. Verilen karar neticesinde Mehmet Yalçınkaya, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.

Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal kaptanlık için ilk elemeyi geçen beş isimden biri oldu. Beşinci isimden itibaren sırası ile Ebru, Berker, Duygu, Özgül ve Celal oldu. Böylece en başarılı isim Celal olarak belirlendi.



MasterChef Celal mavi takımın kaptanı olmayı başardı. "Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti.