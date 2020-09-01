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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 01:46 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'ninson bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları kırmızı ve mavi takımların kaptanı olabilmek için mücadele etti. Ana malzemenin dondurma olarak belirlendiği kaptanlık oyununu kazanan iki yarışmacı, haftanın yeni mavi ve kırmızı takımlarını belirledi. Takım kaptanı olan iki yarışmacı yeni oyunda avantaj elde etmek için düelloda karşı karşıya geldi. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 31 Ağustos Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları belli oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te yarışmacılar, kendilerine verilen ana malzeme olan dondurmadan en iyi ürünü çıkartmak için mücadele etti.

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef son bölümde verilen süre içinde dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takımın kaptanı olarak belirlendi. Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı. Verilen karar neticesinde Mehmet Yalçınkaya, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.

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Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal kaptanlık için ilk elemeyi geçen beş isimden biri oldu. Beşinci isimden itibaren sırası ile Ebru, Berker, Duygu, Özgül ve Celal oldu. Böylece en başarılı isim Celal olarak belirlendi.
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MasterChef Celal mavi takımın kaptanı olmayı başardı. "Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti.

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31 AĞUSTOS MASTERCHEF MAVİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mavi takımın kaptanı olan Celal, ekibine ilk olarak Barbaros'u seçti. Celal'in kaptan olduğu mavi takımda Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru yer aldı.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Kırmızı takımın kaptanı olan Eray, ise ilk olarak iyi tatlı yaptığı için Furkan'ı takımına dahil etti. Seçmeler sonunda kırmızı takım yarışmacıları Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah olarak belirlendi.

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MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde kaptanların düellosunda Celal ve Eray karşı karşıya geldi. Verilen 20 dakikanın sonunda Eray 27 poşe yumurta hazırlarken, Celal 26 yumurta hazırladı. Fakat Eray'ın hazırladığı yumurtalardan biri patladığı için durum 26-26 berabere kaldı. Ardından şefler en başarılı ve doğru kıvamdaki yumurtaları kontrol etmek için bir araya geldi ve düellonun kazananı Celal oldu.

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MasterChef 2020’de bu hafta kaptanlık düellosunu kazanan kaptanın takımı, bir sonraki yarışmaya baş dakika daha erken başlayarak avantaj kazanma şansını yakaladı.

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