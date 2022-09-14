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Masterchef katmer tarifi! Nefis katmer nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

14.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı tüm ülke tarafından merakla takip ediliyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda yarışmacı adaylardan 14 Eylül Çarşamba günü ülkemizde sevilen kahvaltılıkları yapmaları istenecek. Fragmanda görülen katmer yapımı oldukça merak edildi. Eğer siz de 'Katmer nasıl yapılır?' merak ediyorsanız işte katmer tarifi...

Masterchef katmer tarifi! Nefis katmer nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Güneydoğu tatlılarıyla oldukça popüler olan bölgemiz. Katmer de en sevilen Güneydoğu tatlıları arasında bulunuyor. Baklava yufkası inceliğinde açılan hamurla yapılan bu tatlı da bolca antep fıstığı kullanılıyor. Oldukça lezzetli olan katmer herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Evde katmer yapmak istiyorsanız aşağıdaki tarif ile leziz katmer tatlınızı yapabilirsiniz.

KATMER TARİFİ

Malzemeler

İçi için:

2,5 su bardağı süt
60 gram irmik
1/2 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı toz Antep fıstığı (boz fıstık)

Katmer hamuru için:

500 gram un
250 ml. ılık su
1 çay kaşığı tuz

Katmerleri pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Servisi için:

3 top sade dondurma

Yapılışı

Elenmiş unu mutfak tezgâhına alın. Tuz ve azar azar eklediğiniz ılık su ilavesiyle hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Kolaylıkla açılması için uzun bir süre yoğurduğunuz hamuru, üç eşit parçaya ayırın.

Yuvarladığınız hamur toplarını, orta kısımlarını geçecek kadar ayçiçek yağında 12 saat kadar bekletin.

Tatlının kaymağı için; sütü derin bir tencerede kaynatın. İrmik eklediğiniz kaynar sütü, lapa bir karışım elde edene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Katmer yapımında kullanmak üzere bir kenarda soğutun.

Uzun bir süre oda sıcaklığında ve ayçiçek yağında bekleyen hamur bezelerini, kenar kısımlarını inceltmek için merdane yardımıyla bir parça açın.

Sonrasında hamurları mümkünse mermer bir mutfak tezgahına vurarak baklava yufkası inceliğinde elde açmaya devam edin.

Hamurları dört bir taraftan büyük bir dikdörtgen şeklini alacak şekilde katlayın. İç kısımlarına toz şeker, hazırladığınız kaymak ve boz fıstık serpiştirin.

Kare şeklini alacak şekilde karşılıklı kenarlarından tutarak kapadığınız katmerleri, tereyağıyla yağlanmış fırın tepsilerine tek tek yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika kadar pişirdiğiniz katmerleri servis tabaklarına alın. Üzerlerine toz Antep fıstığı serpiştirdikten sonra birer top dondurma eşliğinde servis edin.

AFİYET OLSUN!

KATMER YAPIMINDA PÜF NOKTALARI

Kare şeklinde hazırladığınız her bir katmeri, tereyağıyla yağlanmış tepsilerde ve önceden ısıtılmış fırında ayrı ayrı 8-10 dakika kadar pişirin. Hamur bezelerini Ayçiçek yağı içerisinde bekletme süresine uyun.

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