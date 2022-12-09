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  4. MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ağız sulandıran kaz ciğer kızartma tarifi!

MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ağız sulandıran kaz ciğer kızartma tarifi!

09.12.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef programında kaz ciğer kızartma hazırlandı. Haberimizde yer alan kaz ciğer tarifini hazırlarken, kazın kendi yağından başka yağ eklemeyin. Kendi yağıyla çok daha leziz olacaktır. Peki MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ağız sulandıran kaz ciğer kızartma tarifi!

MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ağız sulandıran kaz ciğer kızartma tarifi!
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/100gram 133kal

MasterChef'te hazırlanan kaz ciğer kızartma tarifi merak edildi. Bu tarif 30 dakikada hazırlanıyor ve 20 dakikada pişiriliyor. Peki MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ağız sulandıran kaz ciğer kızartma tarifi!

MALZEMELER

  • 250 gr kaz ciğeri ve küçük bir parça kazın yağı (50 gr) yeterli
  • 4 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet sivri biber
  • 1 adet domates
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik

TARİF

  • Kazın yağını küçük küçük doğrayın. Ardından tavaya alıp eritin.
  • Yağ eridikten sonra ciğerleri doğrayın ve ekleyin.
  • Beş dakika kavurun ve ardından soğan ile biberleri ilave edin.
  • Sotelendiğinde, doğranmış domates ve baharatları da ekleyip karıştırın.
  • Ağzını kapatıp beş dakika daha pişirin.


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ciğer tarifi kızartma leziz

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