MasterChef programında kaz ciğerkızartma hazırlandı. Haberimizde yer alan kaz ciğer tarifini hazırlarken, kazın kendi yağından başka yağ eklemeyin. Kendi yağıyla çok daha leziz olacaktır. Peki MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ağız sulandıran kaz ciğer kızartma tarifi!
MasterChef'te hazırlanan kaz ciğer kızartma tarifi merak edildi. Bu tarif 30 dakikada hazırlanıyor ve 20 dakikada pişiriliyor. Peki MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ağız sulandıran kaz ciğer kızartma tarifi!
MALZEMELER
250 gr kaz ciğeri ve küçük bir parça kazın yağı (50 gr) yeterli
4 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet sivri biber
1 adet domates
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik
TARİF
Kazın yağını küçük küçük doğrayın. Ardından tavaya alıp eritin.
Yağ eridikten sonra ciğerleri doğrayın ve ekleyin.
Beş dakika kavurun ve ardından soğan ile biberleri ilave edin.
Sotelendiğinde, doğranmış domates ve baharatları da ekleyip karıştırın.
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