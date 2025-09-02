YEMEK

MasterChef kilis tava tarifi: Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

TV8’in sevilen yemek yarışması programı MasterChef’te hazırlanan lezzetlerden biri olan Kilis Tava, izleyicilerin ilgisini çekti. Geleneksel Türk mutfağının enfes tatlarından Kilis Tava’nın yapımı ve malzemeleri merak konusu oldu. İşte adım adım Kilis Tava tarifi…

Sedef Karatay

Kilis tava tarifinin nasıl yapıldığı merak edildi. TV8'de yayımlanan yemek yarışması programı MasterChef'te birbirinden özel lezzetler yapılıyor. Peki, kilis tava nasıl yapılır, işte adım adım kilis tava yapılışı...

MALZEMELER

  • 500 gram kuzu kıyma
  • 1 adet soğan (ince kıyılmış)
  • 2 adet domates (ince kıyılmış, çekirdekleri çıkarılmış)
  • 4 adet yeşil biber (ince kıyılmış)
  • 1 adet kapya biber (ince kıyılmış)
  • 1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 adet patlıcan (şerit halinde doğranmış, tuzlu suda bekletilmiş)

TARİF

  • Kıymayı derin bir kaba alın. Patlıcan hariç tüm malzemeleri ekleyin ve malzemeler birbirine tamamen karışana kadar yoğurun.
  • Yoğrulmuş kıymayı streç filmle sararak buzdolabında 1 saat dinlendirin.
  • Patlıcanları ince uzun dilimler halinde kesin, tuzlu suda bekletin ve ardından kurulayın.
  • Bir tepsi veya borcamın tabanını yağlayın. Üzerine patlıcan dilimlerini dizin ve hafif tuz serpin.
  • Dinlenmiş kıymayı patlıcanların üzerine eşit bir şekilde yayın.
  • Kıymayı bıçakla üçgen porsiyonlar halinde kesin ve üzerine domates ile biber dilimleriyle süsleme yapın.
  • Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
  • Sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

