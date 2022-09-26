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MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 25 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

26.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te kim elendi? sorusu gündemde yer alıyor. İlgiyle takip edilen MasterChef yemek yarışması programına bilindiği üzere dört yarışmacı veda etmişti. 25 Eylül Pazar akşamı MasterChef'in son bölümünde 5. eleme gecesi gerçekleşmiş oldu. Kritik eleme gecesinin sonunda MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 25 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 25 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

Masterchef'te bu haftanın 6 eleme adayı ismi; Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike olmuştu. MasterChef'e devam edebilmek ve şampiyon olma yarışında kalabilmek için kıyasıya mücade eden bu 6 yarışmacıdan biri gecenin sonunda MasterChef yolculuğunun sonuna geldi. İşte 25 Eylül 2022 Pazar MasterChef'ten elenen yarışmacı...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programının beşinci eleme gecesi gerçekleşti. Eleme potasına kalan Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural, Atike yarışmada kalabilmek yarıştılar.

Şefler yarışmacılardan bulgur çeşitleri ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Bu turda Çağatay, Burak ve Atike başarılı olarak eleme potasından çıktılar. Kalan yarışmacılardan Fatma Nur, Görkem ve Vural 2. turda bir kez daha yarıştılar. Bu turda yarışmacılar Mehmet şefin tabağı: Kraken yemeğini şeflere sundu.

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Gecenin sonunda en başarısız tabak ile Masterchef Türkiye'ye vedan eden, beşinci elenen isim Vural oldu. Vural, "Şef diyecek bir şey yok, olmadı. Gülerek geldim gülerek gitmek istiyorum. Çok çabaladım, gerçekten istedim. Yapamadım şef. Sürekli aksaklık oldu ama ben şunu inanıyorum elimden geleni yaptım. Büyük umutlarla geldik. Burada çok ince detaylar var" dedi.

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MASTERCHEF 2022'DE KİMLER ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye 2022 sezonunda veda eden isimler;

Şeyma, Onur, Dilan, Melih ve son olarak Vural oldu.

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