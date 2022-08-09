MasterChef kim kazandı 2022? 8 Ağustos 2022 MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. MasterChefin ilk 6 yarışmacısı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Şefler yarışmacılardan, risotto ve ceviz ile yaratıcı tabak yapmalarını istedi. Değerlendirmelerin sonucunda en başarılı tabak MasterChef 2022'nin 7. ana kadro yarışmacısı seçildi. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 8 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 8 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 7'ncisinde şefler yarışmacılardan ilk etapta İtalya'nın lezzeti porçini mantarlı rizotto hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Burak, Büşra, Vural, Yağız, Tayfun, Ege, Erkan, Fatmanur oldu.

İkinci etaba kalan yarışmacılardan ceviz ile yaratıcı tabak yapılması istendi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son dörde kaldı 7. önlüğü ile ana kadroya giren isim Büşra oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Büşra büyük mutluluk yaşadı.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih oldu.

Yedek yarışmacılar ise: Doğukan, Başar, Atike seçildi.



