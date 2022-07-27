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MasterChef Künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En pratik çıtır çıtır lezzetli künefe!

27.07.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıtır Çıtır kızaran tel kadayıfı, Antakya peyniri ve tereyağın buluşmasıyla ortaya çıkan bu muhteşem lezzet künefe yiyenlerde unutulmayacak bir tat bırakıyor. Künefe tarifi, ekranların sevilen yarışması MasterChef'te yarışmacılardan yapılması istendi. En iyi şekilde künefe tarifi yapmak isteyenler künefenin detaylı ve evde kolaylıkla yapılabilen tarifini internette sorguluyorlar. İşte çıtır çıtır künefe tarifi ve malzemeleri haberimizde...

MasterChef Künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En pratik çıtır çıtır lezzetli künefe!

MasterChef yarışmasında düelloların yaşanırken izleyiciler de yapılan yemeklerin tarifini araştırıyor. MasterChef'in 27 Temmuz akşamındaki bölümünde yarışmacılardan muhteşem lezzetli künefe yapılması istendi. Künefenin yapılışı ve içinde yer alan malzemeler izleyicilerin merak ettiği konular arasına girdi. İzleyiciler künefenin nasıl yapıldığı araştırıyor. Künefe tarifini ve malzemelerini haberimizde bulabilirsiniz.

MasterChef Künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En pratik çıtır çıtır lezzetli künefe!

KÜNEFE TARİFİ MALZEMELER

250 gram tel kadayıf
150 gr tuzsuz künefe peyniri
4 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pekmez

Şerbeti için:

2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı
Süt kaymağı veya dondurma (isteğe bağlı)

KÜNEFE TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak künefenin şerbeti hazırlanır. Şerbet için, su ve şeker bir tencereye alınarak kaynamaya bırakılır. (Şerbetin dibine tutmaması için ara ara karıştırılır.)
Şerbet kaynamaya başlayınca şekerin kesilmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu eklenip 10-15 dakika kadar daha kaynatılır ve şerbet soğumaya bırakılır.
Künefe için, tereyağı kısık ateşte erimeye bırakılır.
Eriyen tereyağı bir kenara alınarak bekletilir.
Tereyağı donduktan sonra altında tereyağının suyu olacaktır bu suyu kullanmayın.
Hafif donmuş olan tereyağına 1 çay kaşığı pekmezi eklenerek muhallebi kıvamına gelecek şekilde karıştırılır.
Varsa künefe tepsisi yoksa alüminyum veya teflon tavanın altı bu pekmezli yağ karışımı ile yağlanır.
Kadayıf tel tel tiftiklenerek ayrılır.
Ardından bıçakla 1 cm kalınlığında kesilerek iki parçaya ayrılır.
Ayırdığımız kadayıfın bir parçası yağlanmış tepsinin dibine aralarda boşluk kalmayacak şekilde serilir.
Rendelenmiş peynirler kadayıfın üzerine yayılır.
Diğer kadayıf da peynirin üzerinde boşluk kalmayacak şekilde kapatılır.
Kenarları düzeltilir ve başka bir tepsi altıyla veya eliniz ile üzerine bastırılır.
İyice bastırarak arasında boşluk kalmamasını dikkat edin.
En kısık ateşte ocağın üzerinde tepsi çevrilerek pişirilir.
Altının tamamen kızardığından emin olduğunuzda tepsiyi bir tabağın veya tepsinin üzerine ters çevrilir ve diğer tarafının pişmesi için ikinci tepsinin içi de yağlanır.
Kızaran kısım üstte kalacak şekilde künefe tepsiye yerleştirilir ve altı kızartılır. Böylece iki tarafı da kızarmış olur.
Şerbeti kenarından başlanarak dökülür. Antep fıstığı veya süt kaymağı ile servis edilir. Afiyet olsun.


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Masterchef künefe
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