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Masterchef kuru dolma nasıl yapılır? Zeytinyağlı kuru patlıcan, biber dolması tarifi

06.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru dolma tarifi Masterchef izleyicileri tarafından bugün sıklıkla sorgulanacak. Masterchef Türkiye'nin yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3 Eylül Cumartesi akşamı Masterchef'in yeni bölümünde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için şeflerin yapmalarını istediği kuru dolma tarifini en güzel şekilde sunmaya çalışacaklar. Kuru dolma tarifini denemek isteyen kişiler kuru dolmanın en lezzetli tarifini internette sorguluyor. Peki, Masterchef kuru dolma nasıl yapılır? İşte tarifi...

Masterchef kuru dolma nasıl yapılır? Zeytinyağlı kuru patlıcan, biber dolması tarifi

Masterchef'in yeni bölümünde kuru patlıcan dolması ve kuru biber dolması yapılacak. Kuru dolma tarifini en başarılı yapan yedek yarışmacı Masterchef'in ana kadrosuna dahil olan isimlerden biri olacak. Kuru dolmanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Denemek isteyenler için en lezzetli ve pratik kuru dolma tarifinin malzemelerini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.

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KURU DOLMA NASIL YAPILIR?

Kuru dolma, genellikle kuru patlıcan ve kuru biberden yapılır. Hafif ekşili, kıymalı ve salça soslu kuru patlıcan ve biber dolması pratik şekilde yapılıyor. Kıymalı harcı haşladığınız kuru sebzelerin içlerini doldurduktan sonra pişirerek lezzetli dolmalar elde edebilirsiniz.

Kuru dolma tarifi malzemeler;

  • 12 adet kuru biber
  • 12 adet kuru patlıcan
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 yemek kaşığı sumak
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 küp şeker
  • 1 adet domates rendesi
  • Taze nane
  • Maydanoz
  • Tuz, karabiber

Sosu için;

  • Sebzeleri kaynattığınız su (süzülmüş ısıtılmış)
  • 1 yemek kaşığı nar eksisi
  • Tuz şeker
  • Zeytinyağı

Kuru dolma yapılışı;
Patlıcan ve biberleri iyice yıkayıp suda 10 dk kaynatıp soğuk suya alıp süzün.

İnce doğranmış soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağında kavurun.
Pirinç, baharat ve salça domates rendesi ilave edin 2 dk pişirip 1/2 su bardağı su ilave edin ve kapağı kapalı 5 dk kadar pişirin.

Hazır olunca bir kaba alıp nar ekşisi, limon suyu nane ve maydanoz ilave edin.

Patlıcan ve biberleri bir parmak kalacak şekilde harç ile doldurun. Tencereye patlıcanları dizin. Üzerine biberleri dizin.

Onları kaynattığınıp ayırdığınız sudan 1 buçuk su bardağı ısıtıp süzün ve içine diğer malzemeleri ekleyin ve dolmaların üzerine sosu dökün.

Tencere boyundan ufak bir tabağı ters çevirin üzerine yerleştirin.
Kapağı kapalı içi hazır olana kadar pişirin. Ortalama 45 dk sonra ocağı kapatın, kuru dolmalarınız hazır.

AFİYET OLSUN!


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