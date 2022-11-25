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MasterChef leblebi çorbası tarifi! Nefis leblebi çorbası nasıl yapılır?

25.11.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 25 Kasım Cuma günü Denizli'ye gidildi. Yarışmacı adayları oldukça sevilen lezzetlerden olan leblebi çorbasını yapacak. İzleyiciler internet üzerinden 'leblebi çorbası nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte leziz leblebi çorbası tarifi...

MasterChef leblebi çorbası tarifi! Nefis leblebi çorbası nasıl yapılır?

Çorbalar kış aylarında içimizi ısıtıyor. Klasik mercimek ve domates çorbalarından sıkıldıysanız leblebi çorbasını kesinlikle denemeniz gerekiyor. Duyanların oldukça şaşırdığı leblebi çorbasının tadını alanlar bu lezzetten vazgeçemiyor.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 8 yemek kaşığı leblebi unu
  • 1 su bardağı et suyu
  • Sıvıyağ
  • Tuz
  • Su
  • Üzeri için:
  • 4 dilim tost ekmeği
  • Toz kırmızı biber
  • Tereyağı

TARİF

  • Tencereye tereyağını alıyoruz. Üzerine leblebi tozunu alıyoruz. Tahta kaşıkla kavuruyoruz.
  • Leblebi tozu kavrulduktan sonra üzerine soğuk olan et suyunu boşaltıyoruz. Biraz da su ilave diyoruz. Sürekli karıştırarak çorbayı pişiriyoruz.
  • Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra tuz serpiyoruz.
  • Çorbanın kıvamını kontrol edip, sıcak su ilave ediyoruz.
  • Diğer taraftan tost ekmekleri küp küp kesiyoruz. Fırın tepsisine alıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızartıyoruz.
  • Bu arada kaynayıp, kıvamını alan çorbamızı servis kasesine alıyoruz.
  • Üzerine fırında kızarttığımız ekmekleri alıyoruz. Küçük bir tavaya tereyağını alıyoruz. Tereyağı eridikten sonra biraz toz kırmızı biber ekliyoruz.
  • Ve çorbamızın üzerine tereyağlı karışımı gezdirerek döküyoruz. Çorbamızı sıcak olarak servise hazırlıyoruz.

AFİYET OLSUN!

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