MasterChef mahluta çorbası nasıl yapılır? Mahluta çorbası tarifi malzemeleri ve yapılışı

MasterChef'in 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununda 5 farklı tarif yapılması istendi. Bu tariflerden biri mahluta çorbası tarifi merak edildi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Mahluta çorbası tarifini ilk kez duyanlar arama motorlarında mahluta çorbası nedir, nasıl yapılır? şeklinde sorguluyor. Mahluta tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 soğan

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı pirinç

6 su bardağı su

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Üzeri için;

20 g tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Mahluta çorbası yapılışı;

Soğanı iri doğrayın ve tencereye alın. Mercimek, pirinç ve suyu ilave edip malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, limon suyu ve kimyonu ekleyip blenderdan geçirin. Tereyağını küçük bir tavada eritip içine biber salçası ve kırmızı pul biberi ilave edin. Çorbayı kaseye aldıktan sonra üzerine biberli yağ dökün. Sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

