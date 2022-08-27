MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 26 Ağustos Masterchef ilk Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 26 Ağustos Masterchef ilk Masterclass ödülü neydi?

27.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercehf Türkiye yemek yarışması programı ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in 26 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde ilk Masterclass gerçekleşti. Her şef bir ürünle teknik ve detayları yarışmacılara anlattı. Sonrasında yarışmacılardan aynı performans beklendi. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 26 Ağustos Masterchef ilk Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 26 Ağustos Masterchef ilk Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass' kim kazandı? sorusu merak ediliyor. İlk Masterchef Masterclass'ta Mehmet şef, balık kesim tekniklerini gösterirken, Somer şef tavuk pişirmenin püf noktalarını anlattı. Son olarak Danilo şef ise pastacılık kremasının püf noktalarından bahsetti. Yarışmacılar ilk Masterclass oyununu kazanmak için zorlu bir mücadele verdiler. MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef ilk MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte merak edilenler...

mclass yarışmacılar

MASTERCHEF MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

mc cagatay

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Somer şef, Masterchef ilk Masterclass ödülünün hamur makinesi olduğunu duyurdu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dilan, Büşra, Kaan, Fatmanur, Gamze, Şeyma,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya Gülşen tepkisi! 'Yemezler demokrat tavırları'Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya Gülşen tepkisi! 'Yemezler demokrat tavırları'
Eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti Eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti
Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdiEsra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi
Anahtar Kelimeler:
TV8 Danilo Zanna Masterchef masterclass mehmet şef somer şef ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Müjde Ar'dan Gülşen açıklaması: Tüm kamuoyuna gözdağıdır

Müjde Ar'dan Gülşen açıklaması: Tüm kamuoyuna gözdağıdır

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

İlginizi Çekebilir

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.