Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 26 Ağustos Masterchef ilk Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass' kim kazandı? sorusu merak ediliyor. İlk Masterchef Masterclass'ta Mehmet şef, balık kesim tekniklerini gösterirken, Somer şef tavuk pişirmenin püf noktalarını anlattı. Son olarak Danilo şef ise pastacılık kremasının püf noktalarından bahsetti. Yarışmacılar ilk Masterclass oyununu kazanmak için zorlu bir mücadele verdiler. MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef ilk MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Somer şef, Masterchef ilk Masterclass ödülünün hamur makinesi olduğunu duyurdu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dilan, Büşra, Kaan, Fatmanur, Gamze, Şeyma,

