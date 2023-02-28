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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan şaşırtan çıkış! "Edeceğimiz bir iki kelam olacak."

28.02.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef jürisi Şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası soluğu ekibi ile birlikte afet bölgesinde aldı. Depremzedelere yemek dağıtımında bulunan ekibi ile yardımlarını sürdüren Şef Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabında şaşırtan bir çıkışta bulundu.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan şaşırtan çıkış! "Edeceğimiz bir iki kelam olacak."

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş deprem bölgesinde ekibi eşliğinde yemek pişirme ve dağıtım işlerinde görev alıyor. Mehmet Yalçınkaya Instagram hesabından hayal kırıklığı paylaşımı yaptı.

"DAĞLAR FARE DOĞURDU"

Hayl kırıklığını dile getiren Şef Mehmet Yalçınkaya "Yaraları bir saralım edeceğimiz bir iki kelam olacak. Hayal kırıklıklarımız, dağların fare doğurduğu, dönüyorum abi sana diyenler... Bizi de az çok seven var. Görüşmek üzere." dedi.

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"İÇ HUZURUM YERİNE GELDİ" DEMİŞTİ

Yıkıcı depremler sonrası illk günden beri depremzedelere sıcak yemek verebilmek için çabalayan şef, bir paylaşımında, "Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor." sözlerine yer vererek içini dökmüştü.


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