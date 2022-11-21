MasterChef midye dolma tarifi! Midye dolma evde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Mehmet Şef'ten püf noktası!

MasterChef midye dolma tarifi tüm yarışma takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu akşam mavi takımın kaptanı olmak için yarışacak olan yarışmacılar en güzel midye dolmayı yapmak için mücadele edecekler. Vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan midye dolmayı ise evde yapmak mümkün. İşte Mehmet Şef'in püf noktasıyla evde midye dolma yapılışı...

MALZEMELER 40 adet kabuklu midye

3/4 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 adet sıkılmış limon suyu

iç pilav için:

1,5 su bardağı pirinç

4 adet kuru soğan

50 gram dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü (isteğe göre)

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

Biraz demet dereotu

TARİF Midyeleri bol suda güzelce yıkamak gerekiyor. Bitişik, kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan keskin bir bıçak yardımı ile uç kısımlarından açmak gerekli.

Tüylü kısımlarını elinizle çekerek alıp kabuklu midyeleri soğuk su dolu bir kapta kısa süre bekletmeniz gerekecektir. Bol suda yıkayıp sularını süzdükten sonra ayrı bir yerde bekletin.

Ayıklanmış pilavlık pirinci, ılık ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletmenizde fayda var. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve diğer yandan da kuş üzümlerini kumunun çıkması için ılık suda bekletin.

Suyunu süzdüğünüz pirinci duru su çıkana kadar durulayın. Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtıp dolmalık fıstıkları hafif bir renk alana kadar kavurun. Pirinci ekledikten sonra kısık ateşte kavurmaya devam edin. Suyu süzülmüş ve durulanmış kuş üzümleri, tuz, karabiber, yenibahar, limon suyu ve toz şekeri de bu karışımın içerisine ekleyip karıştırın.

Sıcak suyunu verip kısık ateşte pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirmeye bırakın. İncecik kıyılmış dereotunu ekledikten sonra ılık pilavı bir kenara alıp dindirin. Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç pilavla doldurup sıkıca kapatın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

Midye dolmalarınızı kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirmeye bırakın ve tercihen soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun.

Vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan midye dolmanın yapılışındaki püf noktayı ise Mehmet Şef verdi.

Mehmet Şef'ten püf noktası!

Mehmet Şef yarışmacılara ''Midyenin kabuğu açılıp suyun içine koyulmaz'' dedi.

