MasterChef midye dolma tarifi! Midye dolma evde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Mehmet Şef'ten püf noktası!

MasterChef midye dolma tarifi tüm yarışma takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu akşam mavi takımın kaptanı olmak için yarışacak olan yarışmacılar en güzel midye dolmayı yapmak için mücadele edecekler. Vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan midye dolmayı ise evde yapmak mümkün. İşte Mehmet Şef'in püf noktasıyla evde midye dolma yapılışı...
Vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan midye dolmanın yapılışındaki püf noktayı ise Mehmet Şef verdi.
Mehmet Şef'ten püf noktası!
Mehmet Şef yarışmacılara ''Midyenin kabuğu açılıp suyun içine koyulmaz'' dedi.