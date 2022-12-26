MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef final tarihi belli mi? Survivor başlayacak!

Sene sonunun gelmesiyle MasterChef'in ne zaman biteceği ve Survivor'un ne zaman başlayacağı araştırılıyor. MasterChef'te peş peşe elemeler yapılıyor. MasterChef'te günün en başarılı menüsünü yapan Ayaz ve annesi para ödülünün sahibi olmuştu. Peki MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef final tarihi belli mi? İşte detaylar...

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, Survivor'un ekranlara dönmesi bekleniyor.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Burak, Tolga, Metin ve Görkem arasından MasterChef'e veda eden isim Tolga oldu.

Somer Şef Tolga'nın vedasının ardından,''Bizim sektörde kendine güzel bir gelecek sağlayabileceğini düşünüyorum. Bence çok başarılı bir yarışma çıkardın. Bu senenin benim için burada kalacak yarışmacılarından birisiydin.'' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Survivor 2023 yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Yeni sezonda ünlülerin yanı sıra birçok fenomen isim de yer alacak. İşte Survivor yarışmacıları:

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Zeynep Alkan

Seçkin Piriler

Cansu Tuman

Halil İbrahim Göker

Buse Plan

Alper Rende

Elanur

Chaby

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

