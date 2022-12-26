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MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef final tarihi belli mi? Survivor başlayacak!

26.12.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı MasterChef programında sonlara gelindi. Her gün farklı yemeklerin yapıldığı hem eğitici hem de eğlenceli programlardan biri olan MasterChef'in final yapmasının ardından, Survivor'un başlaması bekleniyor. Peki MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef final tarihi belli mi? İşte detaylar...

MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef final tarihi belli mi? Survivor başlayacak!

Sene sonunun gelmesiyle MasterChef'in ne zaman biteceği ve Survivor'un ne zaman başlayacağı araştırılıyor. MasterChef'te peş peşe elemeler yapılıyor. MasterChef'te günün en başarılı menüsünü yapan Ayaz ve annesi para ödülünün sahibi olmuştu. Peki MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef final tarihi belli mi? İşte detaylar...

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, Survivor'un ekranlara dönmesi bekleniyor.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Burak, Tolga, Metin ve Görkem arasından MasterChef'e veda eden isim Tolga oldu.

MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef final tarihi belli mi? Survivor başlayacak!

Somer Şef Tolga'nın vedasının ardından,''Bizim sektörde kendine güzel bir gelecek sağlayabileceğini düşünüyorum. Bence çok başarılı bir yarışma çıkardın. Bu senenin benim için burada kalacak yarışmacılarından birisiydin.'' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Survivor 2023 yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Yeni sezonda ünlülerin yanı sıra birçok fenomen isim de yer alacak. İşte Survivor yarışmacıları:

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli

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