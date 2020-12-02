MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Aralık MasterChef'te para ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef'in 112. son bölümünde 25 bin liralık ödül için son yediye kalan yarışmacılar, en lezzetli ciğer yemekleri yapmaya çalıştı. Üç turda üç farklı ciğer yemeği yapılan ödül oyununda tüm rakiplerini geçen ve ödüle ulaşan isim, bu akşam MasterChef'te ödül oyununu kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar için ödül oyunu için tezgahlarının başına geçti. Bu hafta ödül oyununda sistem değişti. Daha öncesinde takım oyunu olarak mücadele eden yarışmacılar, bu sefer bireysel olarak rekabet etti. Konseptin ciğer olarak belirlendiği ödül oyunu ilk turunda Arnavut ciğeri yapılması istendi. Bunun için verilen süre 30 dakika oldu.

Sürenin sona ermesi ardından şefler yapılan Arnavut ciğeri tadımını yaptı. Fakat süre bitimi sonrasında tabağına müdahale ettiği tespit edilen Sefa'nın tabağı değerlendirmeye alınmadı. Son olarak şefler, bu sefer oyunda en zayıf iki tabağı açıkladı. Bunlardan biri Sefa olurken diğeri Emir oldu. Bu iki yarışmacı elenirken diğer beş yarışmacı ikinci tura geçti.