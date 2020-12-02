MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Aralık MasterChef'te para ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef'in 112. son bölümünde 25 bin liralık ödül için son yediye kalan yarışmacılar, en lezzetli ciğer yemekleri yapmaya çalıştı. Üç turda üç farklı ciğer yemeği yapılan ödül oyununda tüm rakiplerini geçen ve ödüle ulaşan isim, bu akşam MasterChef'te ödül oyununu kazandı.
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar için ödül oyunu için tezgahlarının başına geçti. Bu hafta ödül oyununda sistem değişti. Daha öncesinde takım oyunu olarak mücadele eden yarışmacılar, bu sefer bireysel olarak rekabet etti. Konseptin ciğer olarak belirlendiği ödül oyunu ilk turunda Arnavut ciğeri yapılması istendi. Bunun için verilen süre 30 dakika oldu.
Sürenin sona ermesi ardından şefler yapılan Arnavut ciğeri tadımını yaptı. Fakat süre bitimi sonrasında tabağına müdahale ettiği tespit edilen Sefa'nın tabağı değerlendirmeye alınmadı. Son olarak şefler, bu sefer oyunda en zayıf iki tabağı açıkladı. Bunlardan biri Sefa olurken diğeri Emir oldu. Bu iki yarışmacı elenirken diğer beş yarışmacı ikinci tura geçti.
Ödül oyunu ikinci etabında şeflerin yarışmacılardan istediği yemek ise ciğer şiş oldu. Yarışmacılara bu turda verilen süre ise 35 dakika oldu. Sürenin bitimiyle yarışmacılar, yaptıklar ciğer şişleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım sonrasında bu turda elenen iki ismi açıkladı. Ebru ve Serhat bu turda elenirken Barbaros, Eray ve Özgül finale kalan isimler oldu.
Bu akşam ödül oyun final turunda şefler, yarışmacılardan Edirne tava ciğeri yapmalarını istedi. Bu turda verilen süre 35 dakika olarak açıklandı. Sürenin bitiminde şefler hazırlanan ciğerlerin tek tek tadımını yaptı ve kararlarını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile ödül oyununu kazanan Eray, 25 bin liranın sahibi oldu.
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