MasterChef özel bölümde ödülü hangi takım kazandı? Ünlü şefler yarıştı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri oldu!

MasterChef Türkiye yarışması, Cemre'nin şampiyonluğu ilan ettiği final bölümünün ardından özel bir bölümle ekrana veda etti. MasterChef'in 30 Aralık Pazartesi ekrana gelen özel bölümünde, Baba Parası filmiyle gündemde olan ünlü oyuncular Murat Cemcir ile Ahmet Kural jürilik yaptı. Eski yarışmacıların konuk olduğu bölümde kaptanlık ve ödül oyunu oynandı.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef özel bölümünde, eski yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için yeniden mutfağa girdi. Oynanan kaptanlık oyunundan sonra birinci olan isim belli oldu. İlk defa bir kaptanlık oyununu kazanan Batuhan, mavi takımın başına geçti. Batuhan kırmızı takımın kaptanlığına ise Yasin'i seçti.

ÜNLÜ ŞEFLER BU DEFA YARIŞMACI OLDU

MasterChef özel bölümde mavi ve kırmızı takımlar bu defa ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ancak sevilen yarışmada bir ilk yaşandı ve şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da yarışmacıların arasına katıldı.

Somer Sivrioğlu mavi takımda, Mehmet Yalçınkaya ise kırmızı takımda yarıştı.

Yemeklerini tamamlayan takımların yemeklerini jüri üyeleri Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Danilo Zanna puanladı.