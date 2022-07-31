MasterChef'in ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar Paris Brest tatlısı yaptı. Programı taip eden izleyiciler internette araştırma yapmaya başladı. Peki MasterChef Paris Brest nasıl yapılır? Paris Brest tarifi malzemeleri neler? Ayrıntılar haberimize...

PARİS BREST MALZEMELERİ

Krema için:

2 adet yumurta sarısı

500 mililitre süt

2 çorba kaşığ ınişasta

4 çorba kaşığı tereyağı

1 paket beyaz çikolata(60 gram)

1 paket krema

1/2 paket krem şanti

Chouc hamuru için:

250 mililitre süt

130 gram tereyağı

1 tutam tuz

175 gram un

4 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

PARİS BREST YAPILIŞI

Krema için vanilya, kahve ve tereyağ hariç tüm malzemeyi iyice karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alın.

Vanilya, kahve ve tereyağı ilave edip iyice karıştırın, soğumaya bırakın.

İyice soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyin ve 3-4 dk. mikserle çırpın, buzdolabına kaldırın.

Fırını 175 dereceye ayarlayın. Başka bir tencereye su, tuz, şeker ve tereyağı alıp orta ateşte kaynatın, ocaktan alın ve tahta kaşıkla karıştırarak unu ilave edin, tekrar ocağa alın ve yaklaşık 5 dk. sürekli karıştırarak pişirin, ocaktan alın.

Mikserle 1-2 dk. çırpın, ayrı bir kapta yumurtaları iyice çırpın.

Hamuru mikserle çırparken 4-5 seferde yumurtayı hamura ilave edin.

Yağlı kağıt üzerine pasta tabağı ya da su bardağı ile kurşun kalem kullanarak daireler çizin, hamuru büyük yıldız uç taktığınız sıkma torbasına doldurun ve o daireler üzerine sıkın, yaklaşık 1 saat 170 dereceli fırında iyice kuruyana kadar pişirin.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

