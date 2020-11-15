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MasterChef pazı sarması nasıl yapılır? Kahramanmaraş usulü pazı sarması nasıl yapılır? Pancardan tarifi nedir? Kahramanmaraş usulü pazı sarması malzemeleri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 15.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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MasterChef pazı sarması nasıl yapılır? Kahramanmaraş usulü pazı sarması nasıl yapılır? Pancardan tarifi nedir? Kahramanmaraş usulü pazı sarması malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alan pazı sarması, Kahramanmaraş usulüyle benzer bir tada kavuşuyor. MasterChef Türkiye’nin Kahramanmaraş özel bölümünde yapılan pazı sarması tarifi çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki Kahramanmaraş usulü pazı sarması nasıl yapılır? İşte Kahramanmaraş usulü pazı sarması malzemeleri ve püf noktaları...

Pazı sarmasının yalnızca Karadeniz’e özgü bir yemek olduğunu düşünenler Maraş mutfağına özgü pazı sarması pancardan tarifi ile yeni bir lezzetin kapılarını aralıyor. TV 8 ekranlarına gelen MasterChef programında pancardan tarifi yeniden gündeme geldi. Pazının pirinçle mükemmel uyumundan oluşan bu tadına doyum olmaz lezzet sofralara yeni bir soluk getiriyor. İşte pancardan tarifi ve yapılışı ile ilgili detaylar...

KAHRAMANMARAŞ USULÜ PAZI SARMASI (PANCARDAN) MALZEMELERİ

  • 1 kilogram pazı yaprağı (pancar)
  • 1 tatlı kaşığı sumak ekşi
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 250 gram orta yağlı kıyma
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı yağ
  • 1 bağ maydanoz
  • 3 adet domates
  • 3-4 adet yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı salça (domates-biber karışık)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı sumak ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı reyhan
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

  • 2 su bardağı sıcak su
  • Yarım tatlı kaşığı biber salçası
  • Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım adet taze sıkılmış limon suyu
  • Yarım çay kaşığı tuz
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KAHRAMANMARAŞ USULÜ PAZI SARMASI (PANCARDAN) NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş usulü pazı sarması yapılışına ilk adımda iç harcının hazırlanmasıyla başlanır. Orta büyüklükteki bir kuru soğan ince ince doğranır. Üzerine orta büyüklükte 3 domates küçük küçük doğranarak eklenir. Bir bağ maydanoz incecik kıyıldıktan sonra 1 yemek kaşığı karışık salça, 3 yemek kaşığı yağ eklenir. 1 çay kaşığı karabiber, birer tatlı kaşığı nane, reyhan, kekik ve 1 yemek kaşığı sumak ekşisi ile tuz ilave edilir. Üzerine 1 su bardağı pirinç ve 250 gram kıyma konularak yoğrulmaya başlanır.

Pazı yaprakları yıkanır, sap kısımları kesilir ve kalın damarları kesilir. Ardından üst üste konularak tencerede haşlanır. Haşlanan pazı yaprakları bol suda yıkanır. Hazırlanan yapraklara iç harcı yerleştirilerek sarılır. Sarmaların pişirileceği tencerenin tabanına pazı yaprakları yerleştirilir. Sonrasında sırasıyla pazı sarmaları dizilir. Sarmaların dağılmaması için üzerine porselen bir tabak yerleştirilir. Üzerini kapatacak kadar su eklenir. Kapağı kapatılarak 30-35 dakika kısık ateşte pişirilir.

Başka bir tavaya sos malzemeleri konularak yoğunlaşana kadar kaynaması beklenir. Servis sırasında pazı sarmalarının üzerine dökülür.

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