MasterChef pazı sarması nasıl yapılır? Kahramanmaraş usulü pazı sarması nasıl yapılır? Pancardan tarifi nedir? Kahramanmaraş usulü pazı sarması malzemeleri nelerdir?

Pazı sarmasının yalnızca Karadeniz’e özgü bir yemek olduğunu düşünenler Maraş mutfağına özgü pazı sarması pancardan tarifi ile yeni bir lezzetin kapılarını aralıyor. TV 8 ekranlarına gelen MasterChef programında pancardan tarifi yeniden gündeme geldi. Pazının pirinçle mükemmel uyumundan oluşan bu tadına doyum olmaz lezzet sofralara yeni bir soluk getiriyor. İşte pancardan tarifi ve yapılışı ile ilgili detaylar...

KAHRAMANMARAŞ USULÜ PAZI SARMASI (PANCARDAN) MALZEMELERİ

1 kilogram pazı yaprağı (pancar)

1 tatlı kaşığı sumak ekşi

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

250 gram orta yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı yağ

1 bağ maydanoz

3 adet domates

3-4 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı salça (domates-biber karışık)

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sumak ekşisi

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı reyhan

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

2 su bardağı sıcak su

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

Yarım adet taze sıkılmış limon suyu

Yarım çay kaşığı tuz

KAHRAMANMARAŞ USULÜ PAZI SARMASI (PANCARDAN) NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş usulü pazı sarması yapılışına ilk adımda iç harcının hazırlanmasıyla başlanır. Orta büyüklükteki bir kuru soğan ince ince doğranır. Üzerine orta büyüklükte 3 domates küçük küçük doğranarak eklenir. Bir bağ maydanoz incecik kıyıldıktan sonra 1 yemek kaşığı karışık salça, 3 yemek kaşığı yağ eklenir. 1 çay kaşığı karabiber, birer tatlı kaşığı nane, reyhan, kekik ve 1 yemek kaşığı sumak ekşisi ile tuz ilave edilir. Üzerine 1 su bardağı pirinç ve 250 gram kıyma konularak yoğrulmaya başlanır.

Pazı yaprakları yıkanır, sap kısımları kesilir ve kalın damarları kesilir. Ardından üst üste konularak tencerede haşlanır. Haşlanan pazı yaprakları bol suda yıkanır. Hazırlanan yapraklara iç harcı yerleştirilerek sarılır. Sarmaların pişirileceği tencerenin tabanına pazı yaprakları yerleştirilir. Sonrasında sırasıyla pazı sarmaları dizilir. Sarmaların dağılmaması için üzerine porselen bir tabak yerleştirilir. Üzerini kapatacak kadar su eklenir. Kapağı kapatılarak 30-35 dakika kısık ateşte pişirilir.

Başka bir tavaya sos malzemeleri konularak yoğunlaşana kadar kaynaması beklenir. Servis sırasında pazı sarmalarının üzerine dökülür.

