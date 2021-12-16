MasterChef Pelin Zaman, Danilo Zanna ile aşk yaşıyor mu? Yanıt verdi

MasterChef Türkiye'nin öne çıkan yarışmacılarından Pelin Zaman elenmesine rağmen gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde boşanan Danilo Zanna ile yasak aşk yaşadığına dair iddialarla gündeme gelen MasterChef Pelin hayranlarının sorularına açık açık yanıt verdi.

Gökhan Akar ile aşk yaşamasına rağmen bu aşkı samimi bulmayan takipçileri Zaman'a Danilo Şef'i de sordu.

"Danilo Şef'le aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren Pelin Zaman "Aşk yaşıyorum, evet ama Gökhan Akar ile" diye cevap verdi.

