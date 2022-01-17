MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı! ''Kendine ne yaptın!''

Geçtiğimiz günlerde final bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. Zaman'ın paylaşımına, ''Boya küpüne mi düştün?'', ''Doğal daha güzelsin, yapma şöyle şeyler'' ve ''Kendine ne yaptın!'' gibi yorumlar yapıldı.

Bir süredir şarkıcı Gökhan Akar ile birlikte olan Pelin Zaman'ın adı, ünlü şef Danilo Zanna ile aşk dedikodularına karışmıştı.

1988 yılında doğan Pelin Zaman, yarışmaya katılmadan önce havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyordu.

Yarışmadan sonra hayatını yemek yapmaya adayacağını söyleyen Zaman, şimdilerde YouTube kanalında yemek tarifleri paylaşıyor. Sosyal medyada da epey aktif olan Zaman'ın, Instagram'da 100 binden fazla takipçisi mevcut.



