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MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı! ''Kendine ne yaptın!''

17.01.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonu yarışmacılarından Pelin Zaman, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı! ''Kendine ne yaptın!''

Geçtiğimiz günlerde final bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. Zaman'ın paylaşımına, ''Boya küpüne mi düştün?'', ''Doğal daha güzelsin, yapma şöyle şeyler'' ve ''Kendine ne yaptın!'' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı ''Kendine ne yaptın!''

Bir süredir şarkıcı Gökhan Akar ile birlikte olan Pelin Zaman'ın adı, ünlü şef Danilo Zanna ile aşk dedikodularına karışmıştı.

MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı! ''Kendine ne yaptın!''

1988 yılında doğan Pelin Zaman, yarışmaya katılmadan önce havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyordu.

MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı! ''Kendine ne yaptın!''

Yarışmadan sonra hayatını yemek yapmaya adayacağını söyleyen Zaman, şimdilerde YouTube kanalında yemek tarifleri paylaşıyor. Sosyal medyada da epey aktif olan Zaman'ın, Instagram'da 100 binden fazla takipçisi mevcut.

MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı! ''Kendine ne yaptın!''


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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