MasterChef pideli köfte tarifi: Evde kolay pideli köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Pideli köfte tarifi merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef'te pideli köfte tarifi yapılıyor. Evde de dışarıda satılanlar kadar lezzetli pideli köfte yapmak mümkün. Peki, pideli köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım pideli köfte yapılışı...
Pideli köfte tarifi nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde lezzetli pideli köfte tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
600 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 çay bardağı (1 parmak eksik) galeta unu
1 çay bardağı (2 parmak eksik) soğuk su
1 çay kaşığı karbonat
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay bardağı sıvı yağ (pişirmek için)
Sosu için:
1 adet rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su
1/2 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
Servis için: 1-2 adet pide, 1-2 adet domates, 1-2 adet yeşil biber, 1 kase yoğurt
TARİF
Köfte hazırlığı: Tüm ana malzemeleri (kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, soğuk su, karbonat, tuz ve baharatlar) bir yoğurma kabına alın. İyice yoğurarak homojen bir karışım elde edin. Karışımdan küçük toplar yapın ve bunları hafifçe bastırarak ince köfteler haline getirin.
Dinlendirme: Köftelerin üzerini streç filmle örtün ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Pide hazırlığı: Pideleri küp küp doğrayın. Bir tavada hafifçe ısıtarak kıtırlaştırın ve servis tabağına alın.
Sos yapımı: Ayrı bir tavada sıvı yağı ısıtın. Rendelenmiş domates ve salçayı ekleyip kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ilave ederek sosu kaynatın, ardından kıvam alana kadar pişirin.
Köfte pişirme: Dinlenen köfteleri sıvı yağda kızartın, her iki tarafını da güzelce pişirin.
Servis: Kıtır pidelerin üzerine salçalı sosu gezdirin. Kızarmış köfteleri sosun üzerine yerleştirin. Son olarak, tereyağını bir tavada kızdırıp köftelerin üzerine gezdirin.
Sunum: Yanında dilimlenmiş domates, yeşil biber ve yoğurtla servis yapın.
