Masterchef pizza tarifleri: Evde dört peynirli pizza nasıl yapılır?

Masterchef’te yarışmacıların en çok denediği ve izleyicilerin merak ettiği pizza tarifleri yeniden gündemde. Dört peynirli pizza gibi birbirinden lezzetli seçenekler sofraları şenlendirmeye devam ediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Masterchef pizza tariflerinden ilki: Dört peynirli pizza tarifi...
MALZEMELER
Hamuru için gerekli malzemeler:
1 su bardağı ılık su
2.5 su bardağı un
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı tuz
Sosu için:
1 tatlı kaşığı domates salçası
3 adet domates
1 tatlı kaşığı acı sos
1 diş sarımsak
2 dal taze kekik
1 yemek kaşığı su
Üzeri için:
100 gr rokfor
150 gr mozzarella
100 gr kaşar
80 gr parmesan
TARİF
Hamurun hazırlanışı: Kuru maya, bal ve ılık suyu bir kapta karıştırarak 10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin. Ayrı bir kapta elediğiniz un ve tuzu harmanlayın. Ortasını çukur açarak mayalı karışımı ve zeytinyağını ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur elde edince üzerini kapatarak 30 dakika dinlendirin.
Sosun yapılışı: Domateslerin kabuklarını soyun ve sarımsakla birlikte rendeleyin. Tavada 3–4 dakika kavurduktan sonra acı sos, kekik, salça ve su ekleyerek birkaç dakika pişirin. Sosu soğumaya bırakın.
Pizzanın hazırlanması ve pişirilmesi: Mayalanan hamuru üç eşit bezeye ayırın, unlanmış tezgahta açın ve yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üzerine sırasıyla mozzarella, rokfor, parmesan ve kaşar peynirlerini ekleyin. Arzu edenler pizzayı dört parçaya bölerek her dilime farklı peynir yerleştirebilir.
Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 15–20 dakika pişirin. Fırından çıkan pizzaların üzerine maydanoz serpiştirip dilimleyerek servis edebilirsiniz.
