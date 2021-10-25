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MasterChef Rabia kimdir? MasterChef Rabia Nur Çamurlu kaç yaşında, nereli?

25.10.2021 04:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde Rabia Nur, Emre, Hasan, Pelin, Sergen ve Dilara hayallerine devam edebilmek için büyük mücadele sarf etti. '24 Ekim Masterchef'e kim veda etti?' sorusu ise merak ediliyor. Peki MasterChef'e veda eden Rabia kimdir? MasterChef Rabia Nur Çamurlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef Rabia kimdir? MasterChef Rabia Nur Çamurlu kaç yaşında, nereli?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü sonrası kimin elendiği araştırılıyor. Rabia Nur, bugün elenen isim oldu. Peki MasterChef'e veda eden Rabia kimdir?

MASTERCHEF RABİA NUR KİMDİR?

Yarışmacı Rabia Nur, 21 yaşında ve aslen Rizelidir. Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan MasterChef Rabia, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü tamamlamıştır. 2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

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Rabia Nur, MasterChef'in 2021 sezonunda yarışmıştır ve 24 Ekim akşamı yarışmaya veda etmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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