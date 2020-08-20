MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında? Serhat ve Eray barıştı mı?

MasterChef yarışmasının 2020 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 16 yarışmacı arasına seçilen ve yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen MasterChef Serhat, yaptığı yemeklerin yanı sıra yaşadığı polemiklerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Eray ile arasındaki gerginlik çok konuşulmuştu. Yarışmanın izleyicileri Masterchef Serhat Doğramacı kim ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Masterchef Serhat Doğramacı kimdir? İşte MasterChef Serhat ile ilgili tüm merak edilenler...

MasterChef Serhat kimdir?

MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden olan Serhat Doğramacı ile ilgili Masterchef Serhat doğum tarihi ve doğum yeri gibi çeşitli araştırmalar yapılmaya başladı. Programın sıkı takipçileri tarafından Masterchef Serhat kaç yaşında sorusu sıklıkla soruluyor. Masterchef Serhat Doğramacı kaç yaşında sorusuna yanıt olarak yarışmacının 23 yaşında olduğu biliniyor. Serhat Doğramacı yaş olarak genç olsa da yarışmadaki iddialı isimlerden bir tanesi.

Masterchef Serhat Doğramacı nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Serhat Doğramacı nereli konusunda net bir bilgi bulunmasa da Doğramacı’nın İstanbul’dan yarışmaya katıldığı biliniyor. Masterchef Serhat nereli konusunda programın sıkı takipçileri tarafından araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Aynı zamanda Masterchef Serhat Doğramacı programda 10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu belirtti. Serhat Doğramacı MasterChef yarışmasında 2019 sezonunun birincisi olan Cemre Uyanık’ı tanıdığını, ABD Utah’ta beraber çalıştıklarını ama çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Bunun yanı sıra MasterChef Serhat, geçtiğimiz yarışmada Alican ile Batuhan’ı desteklediğini dile getirdi.