MASTERCHEF SİMİT TARİFİ: Evde pratik çıtır simit nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası!

Simit tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Her öğün tüketilebilen simit özellikle kahvaltılarda çok seviliyor. Bu simit tarifi ile fırından yeni çıkmış sıcak ve taze simit kokusu evinize yayılacak. Yapanların tarif defterine mutlaka kaydedeceği simit tarifi ve malzemeleri haberimizde.
Evde kolay simit yapımı merak ediliyor. Fırın ve pastanelerde mis gibi simit kokusunu alınca acıkıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, evde simit nasıl yapılır? Simit tarifi malzemeleri neler? İşte yapımı kolay çıtır simit tarifi...
NEFİS SİMİT TARİFİ!
MALZEMELER
Hamuru için:
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 küp yaş maya veya 1 küçük paket kuru maya
Aldığı kadar un
Pekmezli sosu için:
Yarım çay bardağı üzüm pekmezi
Yarım çay bardağı su
Üzeri için:
Bol susam
TARİF
ıvı malzemeler başta olmak üzere tüm malzemeleri bir kaba alalım ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim.
Mayalanması için bir kenara alalım, 30-45 dk. bekleyelim.
Mayalanan hamurumuzu alıp mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım ve bir bezeyi tekrar iki eşit parçaya ayırıp uzatalım ve birbirlerine dolayıp simit şekli verelim.
Pekmezli suya batıralım, oradan bol susama bulayıp fırın tepsimize dizelim.
200 derecede, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim.
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