Masterchef soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler?

Soğan çorbası hazırlarken lazım olan malzemeler arasında soğan, et suyu, parmesan peyniri ve un yer alıyor. Pratik bir tarifi olan soğan çorbasını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ

2 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

Krokan ekmek

Kaşar veya parmesan peyniri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kasığı un

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Sarımsakların kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın. Soğanları ise yemeklik doğrayın.

Sonrasında soğanları sarımsakla beraber sıvı yağda rengi dönene dek devamlı olarak karıştırarak kavurun.

Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine un ilave edin ve 2 dakika kadar karıştırın.

Ardından üzerine yavaş yavaş et suyu ile soğuk su ekleyin.

10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Çorba kaynayınca ocaktan alın ve blenderdan geçirin.

Servis için ekmekleri kare kare kesin ve tereyağında kavurun. Sonrasında peynirleri rendeleyin.

Çorbaları kaselere koyun ve üstüne önce krokan ekmekleri sonra da peynirleri serpiştirip peynirler kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun...

