YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. MasterChef soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler?

MasterChef soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler?

24.08.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 24 Ağustos akşamında yayınlanan yeni bölümünde soğan çorbası hazırlandı. Bununla beraber seyirciler, soğan çorbası tarifini arama motorlarından araştırmaya başladı. Peki soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

MasterChef soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler?

Soğan çorbası hazırlarken lazım olan malzemeler arasında soğan, et suyu, parmesan peyniri ve un yer alıyor. Pratik bir tarifi olan soğan çorbasını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ

2 su bardağı et suyu
3 su bardağı su
Krokan ekmek
Kaşar veya parmesan peyniri
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 tepeleme yemek kasığı un
2 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak

Masterchef soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler?

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Sarımsakların kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın. Soğanları ise yemeklik doğrayın.
Sonrasında soğanları sarımsakla beraber sıvı yağda rengi dönene dek devamlı olarak karıştırarak kavurun.
Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine un ilave edin ve 2 dakika kadar karıştırın.
Ardından üzerine yavaş yavaş et suyu ile soğuk su ekleyin.
10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Çorba kaynayınca ocaktan alın ve blenderdan geçirin.
Servis için ekmekleri kare kare kesin ve tereyağında kavurun. Sonrasında peynirleri rendeleyin.
Çorbaları kaselere koyun ve üstüne önce krokan ekmekleri sonra da peynirleri serpiştirip peynirler kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
soğan çorbası tarifi çorba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldı

İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldı

Plajda üzerini çıkarıp göğsünü gere gere gezdi!

Plajda üzerini çıkarıp göğsünü gere gere gezdi!

Masterchef Ankara tava tarifi! Ankara tava nasıl yapılır?

Masterchef Ankara tava tarifi! Ankara tava nasıl yapılır?

Et yemeklerine çok yakışıyor: Evde kurutulmuş domates yapımı

Et yemeklerine çok yakışıyor: Evde kurutulmuş domates yapımı

İlginizi Çekebilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.