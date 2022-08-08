MasterChef Somer Sivrioğlu sosyal medyanın diline düştü! Ünlü şefe mesaj yağıyor

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de heyecan artıyor. Yarışmacılar hem zamana karşı yarışıyor, hem de şeflerden olumlu yorum almak için hünerlerini sergiliyor. MasterChef Türkiye'de yapılan yemekler kadar şeflerin yorumları ve yarışmacıların davranışları da dikkat çekiyor. Programın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.

Bohem tarzda giyinen ünlü şef seçtiği takılar ve giydiği tunik ile bol pantolonlarla sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şefin kıyafetlerine dikkat çeken birçok tesettürlü sosyal medya kullanıcısı, "Yıllardır tesettürlüyüm böylesini ben bile bulamıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Somer Sivrioğlu'nun dikkat çeken stili ve sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:



