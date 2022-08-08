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MasterChef Somer Sivrioğlu sosyal medyanın diline düştü! Ünlü şefe mesaj yağıyor

08.08.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Birçok Twitter kullanıcısı, MasterChef'te giydiği renkli ve salaş kıyafetler ile adından söz ettiren ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu ti'ye aldı. İşte Somer Sivrioğlu ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları...

MasterChef Somer Sivrioğlu sosyal medyanın diline düştü! Ünlü şefe mesaj yağıyor

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de heyecan artıyor. Yarışmacılar hem zamana karşı yarışıyor, hem de şeflerden olumlu yorum almak için hünerlerini sergiliyor. MasterChef Türkiye'de yapılan yemekler kadar şeflerin yorumları ve yarışmacıların davranışları da dikkat çekiyor. Programın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.

Bohem tarzda giyinen ünlü şef seçtiği takılar ve giydiği tunik ile bol pantolonlarla sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şefin kıyafetlerine dikkat çeken birçok tesettürlü sosyal medya kullanıcısı, "Yıllardır tesettürlüyüm böylesini ben bile bulamıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Somer Sivrioğlu'nun dikkat çeken stili ve sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef masterchef türkiye
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