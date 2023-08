MasterChef son eleme adayı kim oldu? 12 Ağustos MasterChef All Star'da potaya kim gitti? Dengeler değişiyor!

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı ve yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef All Star'da bu akşam iki aşamalı yarışma oynandı. Yarışmacılar ilk etapta konuk şef Cheng Lu'nun tarifiyle Dim Sum yaptılar.

Tabağı başarılı olan yarışmacılar yeni haftada yarışmayı direkt garantilerken, kalan yarışmacılar eleme adayı olmamak için tekrar yarıştı.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Mavi takım kaptanı Sergen'in kırmızı takım kaptanlığına Barbaros'u seçmesinin yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak Mehmet Yalçınkaya'nın konuyu açmasıyla ortam bir nebze gerilse de şeflerin müdahalesiyle tatlıya bağlandı.

Her hafta potada olan Mert'in ise 3'te 0 yapan kırmızı takımda olup potaya gitmemiş olması ise dikkatlerden kaçmadı.