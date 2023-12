MasterChef son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu?

MasterChef All Star'da gerilim had safhada. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için mücadele edildi. Artık yeni bir sisteme geçildi ve her gün yeni bir eleme adayı belirleniyor. 'MasterChef son eleme adayı kim oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Yayınlanan bölümde oldukça gergin anlar yaşandı. İşte, MasterChef All Star'da potaya giren son isim...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef All Star’ın 23 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlık oyununa Şef Ömür Akkor konuk oldu. Yarışmacılar ilk turda Ömür Akkor'un hazırladığı keşkek tabağını yapmak için mücadele verdi. Bu turda bir kişi sadece seçildi ve diğer yarışmacılar ise 2.tura kaldılar.

İkinci tura kalanlar arasında yapılan yarışta haftanın son eleme adayı belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Esra oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Eren seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Batuhan seçildi.